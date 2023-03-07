驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

▲周日晚變天。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

打回寒冬！天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天（7日）表示，周日晚間鋒面掠過，迎風面北部、東半部轉陰有局部短暫雨；周日到下周一各地會有明顯的氣溫落差，尤其北部白天高溫可能會驟降10度左右，一下子從溫暖的春天變成寒冷的冬天。

歐宗學指出，周四會稍微有些變化，主要是有華南雲系接近趨勢，可能為台中以北帶來些許雲量，但要明顯降雨的可能性還是比較低；周五華南雲系就會移出，西半部再恢復晴朗天氣，換東半部因受到偏東風環境影響，開始有些海上的水氣移入，雲量有增多趨勢，到周六也可能有些局部短暫雨發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐宗學說，周日白天各地仍是類似的天氣型態，晚間鋒面掠過後東北季風增強，將帶來大幅度的天氣變化，迎風面北部、東半部轉陰有局部短暫雨，台灣周邊海域的風浪也會明顯增強。

▼周日晚北部、東半部轉雨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



歐宗學提醒，再來則是氣溫會逐漸下滑，預估冷空氣的強度可達到大陸冷氣團等級，周日到下周一各地會有明顯的氣溫落差，尤其北部白天高溫可能會驟降10度左右，一下子從溫暖的春天變成寒冷的冬天。

歐宗學分析，但水氣偏多的時間不長，周一上半天迎風面還有局部短暫雨機會，中南部山區也可能有零星降雨；下半天水氣快速且明顯減少，由北而南陸續又會轉為晴時多雲天氣，屆時要留意夜間的輻射冷卻降溫，可能帶來另一波氣溫低點。

歐宗學表示，預估這波冷氣團在下周二就會開始減弱，後續仍是偏乾的大氣環境，又回到與近期類似的天氣與氣溫型態；近期降雨持續偏少，水情不容樂觀，別忘了節約用水。