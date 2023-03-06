「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

▲周日晚間變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周日晚間到下周一上午鋒面迅速掠過，中部、北部、東半部將有一陣急驟雨勢，甚至連南部都可能有局部短暫陣雨；冷鋒過後的冷空氣有一定強度，目前來看至少有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團的水準。

吳聖宇在臉書說，今天（6日）起到周三，隨著帶來東北季風的大陸高壓東移，受到高壓迴流影響，台灣附近的風向將漸轉為偏東風到東南風，空氣一樣乾燥，各地繼續維持晴朗到偶爾多雲的天氣型態，基本上都沒什麼下雨的機會。

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吳聖宇指出，周四稍微有微弱的東北季風下來，但天氣並沒有明顯變化，有可能只是迎風面地區雲量略增多，大致上都還是晴到多雲，溫度上也沒有顯著變動。

吳聖宇表示，周五到周六帶來東北季風的大陸高壓很快又往東移動出去，台灣附近再度轉為高壓迴流的東南風到偏南風環境，夜晚清晨仍要留意輻射冷卻作用造成的局部低溫；天氣方面持續是晴到多雲，只有花東地區可能有些雲量較多的情況。

▼今各地依舊好天氣。（圖／氣象局）

吳聖宇提醒，周日到下周一才真的會有比較明顯天氣轉變，下一波明顯的冷鋒系統將在周日逐漸接近，上半天的天氣大致都還是穩定，中午過後中部以北、東北部一帶雲量開始增多，山區有局部短暫陣雨出現機會。

吳聖宇提到，周日晚到下周一上午鋒面迅速掠過，中部、北部、東半部將有一陣急驟的雨勢出現，甚至連南部都可能有局部短暫陣雨，其中在苗栗、新竹、桃園、大台北一帶可能有較多的累積雨量。

吳聖宇說，鋒面移動很快，到了下周一上午降雨就會逐漸往南往東轉移，中部、北部地區雨勢漸緩到停止，東半部及南部山區仍有降雨機會；下周一下午之後，東半部及南部山區的降雨也會陸續減少，下周一晚間各地大致都是多雲的天氣為主。

吳聖宇指出，整體來看這波鋒面降雨時間並不長，但有可能是未來2周內唯一比較有明顯下雨機會的系統，因為到了下周二之後看來又是乾冷空氣籠罩，各地又會轉為乾燥、穩定的天氣型態。

吳聖宇表示，下周一也是急降溫的一天，冷鋒過後的冷空氣有一定強度，高壓中心走向也是有利於台灣低溫發生的路徑，目前來看至少有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團的水準，並且可能延續到下周三，配合乾燥天氣的輻射冷卻作用，出現明顯低溫的可能性高，要等到下周四白天之後，溫度才會逐漸回升上來。