今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

▲周日晚大變天。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）是24節氣的「驚蟄」，中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的5.7度。氣象專家吳德榮提醒，周日晚間鋒面抵達挾強冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降，目前歐洲模式模擬強度大約為「強烈大陸冷氣團」。

氣象局對18縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，今天各地天氣晴朗，只有花東雲量稍多；輻射冷卻更明顯，早晚較冷，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在11到14度，空曠地區容易有10度以下氣溫發生，台東低溫在15度左右，白天氣溫上升速度快，各地高溫約22到25度，中南部近山區會再更高一些，西半部日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二台灣環境偏乾，各地大多晴朗少雲，夜間輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，北台灣仍有局部10度以下低溫發生的機率，白天舒適溫暖；周三至周六環境風場轉為偏東風，水氣仍少，各地維持晴到多雲為主的天氣，東半部偶有零星短暫雨，夜晚清晨偏涼，白天更為舒適溫暖。

氣象局表示，周日白天仍偏暖，水氣增多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一至下周三將有較強冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲、美國（GFS）模式模擬皆顯示，周日晚間鋒面抵達挾強冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降，下周一下午起天氣轉乾，目前歐洲模擬的強度大約為強烈大陸冷氣團，美國模擬的強度則稍微弱一些；但皆為第7天之後的模擬，有不可忽略的不確定性，強度等級調整為何？無須急下定論！需持續觀察。