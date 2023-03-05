一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

▲未來一周天氣晴朗，日夜溫差大。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／台北報導

「驚蜇」續發低溫特報！中央氣象局表示，明天各地大多晴天，僅花東雲亮稍多，不過夜間清晨輻射冷卻更明顯，西半部及宜花較冷，低溫普遍在11到14度，空曠地區容易有10度以下氣溫發生，全台17縣市持續亮起「黃燈」低溫警告，台東低溫則約16度左右，白天氣溫上升速度快，東半部可到23度，西半部25度，中南部近山區溫度會再更高，日夜溫差大。

氣象局預報，未來一周台灣環境偏乾，各地大多晴朗少雲，也因此夜間輻射冷卻效應強，7日（下周二）早晚冷，北台灣仍有局部10度以下低溫升機率白天舒適溫暖，西半部日夜溫差大。8至11日（下周三至六）環境風場轉為偏東風，水氣仍少，各地維持晴到多雲，東半部偶有零星短暫雨；夜晚清晨偏涼，白天更為舒適溫暖，西半部日夜溫差仍大。

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預計下一波冷空氣將於12日（下周日）抵達，氣象局指出，較強的冷空氣有機會在12日下半天至13日抵達，北、東部將逐漸變天，東半部、北部山區轉為局部短暫雨，若水氣較多，北部也可能有降雨。

▲下一波冷空氣更強，恐近距離衝向台灣「上看寒流」。



天氣風險公司也分析，6日是24節氣的驚蜇，指整個氣候在這段時間開始回暖，容易有鋒面或對流產生，響起春雷，但大氣環境偏乾，有春雷的狀況恐怕要再等等。未來一周台灣都位於比較偏乾的環境中，降雨機率低，各地可見陽光，白天高溫緩慢回升到11日，下一次比較明顯天氣變化，可能落在12日，除了有道鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，但因距離有7天以上，變動度仍大。

另外，觀氣象看天氣粉絲團則引述歐洲中期天氣預報中心預報資料顯示，13日前後如果V型槽真的甩下來，「將帶動冷空氣直接從華南近距離衝向台灣，屆時至少是強烈大陸冷氣團，甚至上看寒流！」

▲一夜轉寒冬，17縣市續發低溫特報。

