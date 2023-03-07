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今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日晚變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（7日）清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.9度。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，周日晚間鋒面抵達挾冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降，下周二清晨氣溫降至最低，模擬為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在。

氣象局發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周六偏乾，輻射冷卻影響，日夜溫差大，周四起東半部稍微有點雨；周日開始變比較不穩定，東半部和北部山區有迎風面降雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠提醒，下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，預估下周一、下周二前後是最冷時間，低溫在12度上下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周日晚間鋒面抵達挾冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降，下周一天氣轉冷、下午轉乾，下周二清晨氣溫降至最低，模擬的強度為強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團的機率皆存在；美國模式（GFS）模擬的強度與抵達時間，與歐洲模式稍見落差，顯示有不確定性，應持續觀察。

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