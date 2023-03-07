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雞蛋缺又漲　日月潭阿婆茶葉蛋「1顆漲到15」！再缺貨恐停賣

▲▼蛋商到貨量不足 日月潭阿婆茶葉蛋漲至15元限量供應。（圖／翻攝自臉書）

▲雞蛋供貨量不足又漲價，日月潭阿婆茶葉蛋1顆漲到15元，每日限量供應。（圖／翻攝自臉書／日月潭金盆阿嬤香菇茶葉蛋）

記者趙蔡州／綜合報導

國內蛋荒越演越烈，蛋價3周內2度調漲，批發價6日起每台斤再調漲3元，價格創下歷史新高，且由於雞蛋的出貨量持續不足，相關產業也受到影響。南投日月潭知名的阿婆茶葉蛋業者表示，每顆茶葉蛋3月起從13元漲到15元，若雞蛋的供應量仍不充裕，可能考慮暫時停賣。

「金盆阿嬤」阿婆茶葉蛋是南投日月潭特色美食，其滷汁是用日月潭出產的阿薩姆紅茶、埔里精選的香菇慢火熬製，香氣十足、口感Q彈且不死鹹，曾一度日賣5000顆，創始人鄒金盆阿嬤去年9月過世，茶葉蛋由兒子接棒繼續營業，不過由於近日蛋荒，不但導致茶葉蛋漲價，甚至可能影響供應。

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阿婆茶葉蛋業者表示，去年蛋價一度創新高時，他們決定自行吸收成本，並未調漲茶葉蛋的價格，直到今年2月實在撐不住，才決定3月起每顆茶葉蛋從13元漲到15元，更料想不到的是，自228連假以後，雞蛋到貨量僅過去的3成，茶葉蛋只好每日限量供應，賣光就關店休息。

業者感嘆，如今雞蛋不同以往，以前一叫就立刻有貨，且近期蛋再次調漲，每台斤再上漲3元，而他們才剛剛調漲，不可能繼續跟著漲，未來若雞蛋進貨成本太高，或供應量仍不充裕，可能考慮暫時停賣茶葉蛋，直到蛋價及供應量回穩，再重新販售茶葉蛋。

▲▼財政委員會 發現金特別預算 委員會質詢 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對蛋價調漲，陳吉仲表示，期待市場機制的運作，能讓整個產銷秩序更穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

針對近日蛋價調漲部分，農委會主委陳吉仲6日表示，蛋農和蛋商有個價格審議委員會，最近國內中南部禽流感，造成蛋農生產成本上漲，委員會決定批發價由每台斤52元變55元、產地價42.5元變成45.5元，每顆蛋約增加0.3元，漲幅在6％以內，期待市場機制的運作，能讓整個產銷秩序更穩定。

彰化一名蛋農表示，雖然雞蛋仍持續在出貨，但隨著禽流感疫情擴大，主要產地雞隻跟著短缺，供給量不足，加上人力、飼料成本持續增加，蛋價恐怕還會繼續漲，且市場越缺蛋、雞蛋價格就越高，認為雞蛋價格要回穩，恐怕要等待市場機制以價制量，價格才會自動會拉回平衡。

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