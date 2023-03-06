雞蛋今起漲3元「3周連2調」飆歷史新高！業者：再漲10元也不過份

▲雞蛋批發價今起調漲3元，產地價周四跟進。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳、楊惠琪／綜合報導

主導全台蛋價的台北市蛋商同業公會宣布，為維持產銷供需及穩定市場秩序，雞蛋今（6日）起從每台斤52元漲到55元，產地價從3月9日（四）起每台斤42.5元漲到45.5元，創下歷史新高。此番是三周內二度調漲，但有蛋商指出，近期還有漲價空間，再漲10元都不為過。

國內蛋價從去年初開始居高不下，去年7月產地價每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，站上歷史新高；同年10月蛋價調降2元，直到今年2月13日又調漲2元，只是才調漲不到1個月，蛋價又一口氣漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，再創歷史新高。預估消費端的小賣散裝蛋價，每台斤至少60元，而超市的平價洗選蛋，每盒至少要65元以上才買得到。

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中華民國蛋價委員會執行長陳進丁說，目前雞蛋缺口相當嚴重，不只北部，全台都在缺，因為產地蛋源不足，必須反映成本，每台斤再調漲3元，批發價今起先漲、產地價周四開始。他說，這次調漲應該不至於影響末端的消費市場，因為雞蛋每天都要吃，這次漲3元，平均每顆雞蛋也只再漲0.3元，影響應該有限。

北市蛋商業同業公會進一步指出，從養雞協會的數據來看，雞蛋生產量的確跟不上需求量，去年底以後，產蛋的母雞數一路往下掉，大約減少400萬隻母雞，農曆年後疫情趨緩，隨著觀光業及餐飲業復甦，導致雞蛋需求量較前2年大為增長；但今年2月後，由於極端氣候與疾病影響，導致產蛋母雞加劇減產；老母雞產蛋率急速下降、蛋中雞未能跟上產蛋序列，更加劇影響雞蛋供給率。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨則表示，這次禽流感是有史以來最嚴重的一次，導致雞蛋缺口越來越大，嚴重衝擊消費端與餐飲業，而且是全台都缺蛋，原本每箱雞蛋盤價1040元，現在黑市價格已經喊到每箱1400、1500元，部分蛋農不交給固定合作的蛋商，私下賣給臨時加價的蛋商，實在不漲不行。

高傳謨還說，目前禽流感疫情還持續蔓延，雞蛋缺口仍看不到盡頭，短期內很可能會再調漲，每台斤再漲個5元、10元都不為過，畢竟美國蛋價都已經漲3倍，不適度調漲，對中盤商是傷害，而且也可抑制黑市買賣，讓蛋農覺得價差沒那麼多，才不會進行私下交易。