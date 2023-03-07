56歲秦剛兩會料升「副國級」大員　影響未來10年中國外交

▲新一任大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸外交部長秦剛今（7）日將首度亮相「兩會」。外界認為，以秦剛年僅56歲的年齡優勢，他至少影響大陸外交10年，且曾經駐美的經驗顯示美國仍是大陸外交的戰略重點。秦剛在外長記者會上將釋出何種外交訊號，中外媒體都在看。

今年年初，大陸原外交部長王毅以及原駐美大使秦剛雙雙破格升官的消息引發關注。其中，秦剛是繼李肇星、楊潔篪之後，又一位駐美國大使升任外交部長，今年大陸全國兩會預計會出任國務委員，成為「副國級」大員。

公開資料顯示，秦剛畢業於國際關係學院，曾任大陸外交部西歐司副處長、處長；2005年出任外交部新聞司副司長、外交部發言人；2010年任中國駐英國大使館公使；2011年任外交部新聞司司長、外交部發言人；2014年任外交部禮賓司司長；2017年升任外交部部長助理；2018年任外交部副部長；2021年出任中國駐美國大使。

▲秦剛在新冠疫情期間的「雲外交」。（圖／翻攝自微信公眾號）

秦剛擔任中國駐美大使共計524天，期間遇上了新冠疫情肆虐和中美關係降至冰點，在幾乎1年時間裡，許多活動只能透過線上方式舉行。鳳凰衛視駐華盛頓記者曾指出，當時有美國同行用倒楣（Unfortunate）來形容秦剛的遭遇。

在此處境下，秦剛一方面推進「雲外交」，視訊會見美國各界領袖，另一方面積極與美國媒體打交道。據不完整統計，秦剛在18個月的時間接受訪問或發表署名文章超過20次，針對裴洛西訪台、烏俄衝突等熱點發出「中國聲音」。

對於台海問題，秦剛曾在美國《國家利益》雜志發表題為《中國的世界觀》的署名文章中，強調台海局勢緊張，不是中方打破現狀，而是「台獨」勢力不斷挑戰「一個中國」現狀。

卸任之際，秦剛曾在推特上發文，自評了這段駐美時光，「到任以來，我認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋樑和紐帶，致力於探索中美之間正確的相處之道。」另外，他曾在美國一場演講中，以詼諧語調自認是「戰狼」。

▲秦剛曾擔任大陸外交部新聞發言人，與媒體打交道有豐富經濟。（圖／路透社）

隨著秦剛正式出任大陸新一任外交部長，外界認為，這意味著中方十分重視與美國的關係。秦剛在「部長致辭」中曾提到，將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的「新型國際關係」。

不過，秦剛上任約1個月，驟然來臨的「氣球風波」便橫在他面前，烏俄衝突滿一週年中方態度亦再度引發爭議。大陸外交部發布的「中方發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，強調支持「和平恢復對話」等立場。秦剛2月21日亦公開指出，敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。

實際上，在大陸外交圈中，國家主席習近平擔任整體外交戰略的設計者，王毅則領軍外交決策「核心協調機構」中共中央外事工作委員會辦公室，秦剛身為外交部長，等待他的重任是透過外交手段處理複雜的國際難題，捍衛中方利益。

在今日的記者會上，秦剛勢必會釋出最新外交政策方向，而台灣方面最需關注的，是他將如何闡述夾在兩強之間的「台海局勢」，避免讓走在鋼索上的中美關係跌落在地。