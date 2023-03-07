　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

56歲秦剛兩會料升「副國級」大員　影響未來10年中國外交

▲▼ 大陸外交部長,中國外交部長,秦剛。（圖／路透社）

▲新一任大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸外交部長秦剛今（7）日將首度亮相「兩會」。外界認為，以秦剛年僅56歲的年齡優勢，他至少影響大陸外交10年，且曾經駐美的經驗顯示美國仍是大陸外交的戰略重點。秦剛在外長記者會上將釋出何種外交訊號，中外媒體都在看。

今年年初，大陸原外交部長王毅以及原駐美大使秦剛雙雙破格升官的消息引發關注。其中，秦剛是繼李肇星、楊潔篪之後，又一位駐美國大使升任外交部長，今年大陸全國兩會預計會出任國務委員，成為「副國級」大員。

公開資料顯示，秦剛畢業於國際關係學院，曾任大陸外交部西歐司副處長、處長；2005年出任外交部新聞司副司長、外交部發言人；2010年任中國駐英國大使館公使；2011年任外交部新聞司司長、外交部發言人；2014年任外交部禮賓司司長；2017年升任外交部部長助理；2018年任外交部副部長；2021年出任中國駐美國大使。

▲▼秦剛雲外交。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲秦剛在新冠疫情期間的「雲外交」。（圖／翻攝自微信公眾號）

秦剛擔任中國駐美大使共計524天，期間遇上了新冠疫情肆虐和中美關係降至冰點，在幾乎1年時間裡，許多活動只能透過線上方式舉行。鳳凰衛視駐華盛頓記者曾指出，當時有美國同行用倒楣（Unfortunate）來形容秦剛的遭遇。

在此處境下，秦剛一方面推進「雲外交」，視訊會見美國各界領袖，另一方面積極與美國媒體打交道。據不完整統計，秦剛在18個月的時間接受訪問或發表署名文章超過20次，針對裴洛西訪台、烏俄衝突等熱點發出「中國聲音」。

對於台海問題，秦剛曾在美國《國家利益》雜志發表題為《中國的世界觀》的署名文章中，強調台海局勢緊張，不是中方打破現狀，而是「台獨」勢力不斷挑戰「一個中國」現狀。

卸任之際，秦剛曾在推特上發文，自評了這段駐美時光，「到任以來，我認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋樑和紐帶，致力於探索中美之間正確的相處之道。」另外，他曾在美國一場演講中，以詼諧語調自認是「戰狼」。

▲▼ 大陸外交部長,中國外交部長,秦剛。（圖／路透社）

▲秦剛曾擔任大陸外交部新聞發言人，與媒體打交道有豐富經濟。（圖／路透社）

隨著秦剛正式出任大陸新一任外交部長，外界認為，這意味著中方十分重視與美國的關係。秦剛在「部長致辭」中曾提到，將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的「新型國際關係」。

不過，秦剛上任約1個月，驟然來臨的「氣球風波」便橫在他面前，烏俄衝突滿一週年中方態度亦再度引發爭議。大陸外交部發布的「中方發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，強調支持「和平恢復對話」等立場。秦剛2月21日亦公開指出，敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。

實際上，在大陸外交圈中，國家主席習近平擔任整體外交戰略的設計者，王毅則領軍外交決策「核心協調機構」中共中央外事工作委員會辦公室，秦剛身為外交部長，等待他的重任是透過外交手段處理複雜的國際難題，捍衛中方利益。

在今日的記者會上，秦剛勢必會釋出最新外交政策方向，而台灣方面最需關注的，是他將如何闡述夾在兩強之間的「台海局勢」，避免讓走在鋼索上的中美關係跌落在地。

ET快訊
6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息
恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃
連勝文表態「不贊成2024總統初選」　歡迎郭台銘回國民黨
住阿里山2晚6萬9！「日本機+酒」價格曝　留言刷：窮人才出國
鄭仲茵深夜反擊「證據會說話」　控陳冠霖先有動作：時序已清楚
今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝
金融時報：麥卡錫擬在加州會蔡英文　避免刺激中國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

56歲秦剛兩會料升「副國級」大員　影響未來10年中國外交

蔡天鳳前夫家人疑廣州開2間公司　資本額逾3億元

難得體驗！陸奧運冠軍與台青交流　「面對面」傳授舉重訓練要點

李克強告別講話「人在幹天在看，蒼天有眼」　推特瘋傳：在說誰

快訊／確定是蔡天鳳！鍋內人頭、冰櫃雙腿DNA比對結果出爐

黑衣男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網秒懂：確實該拜

邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近　陸外交部：兩岸都是中國領土

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

新華社「民主之光」微紀錄片　開頭強調「民主就是讓老百姓能說話」

陸定今年為兩岸「交流年」　寇健文：不代表「硬的一手」就會放掉

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

56歲秦剛兩會料升「副國級」大員　影響未來10年中國外交

蔡天鳳前夫家人疑廣州開2間公司　資本額逾3億元

難得體驗！陸奧運冠軍與台青交流　「面對面」傳授舉重訓練要點

李克強告別講話「人在幹天在看，蒼天有眼」　推特瘋傳：在說誰

快訊／確定是蔡天鳳！鍋內人頭、冰櫃雙腿DNA比對結果出爐

黑衣男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網秒懂：確實該拜

邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近　陸外交部：兩岸都是中國領土

「洗碗工」職缺前進財經院校徵才惹議　餐飲公司回應：並無不妥

新華社「民主之光」微紀錄片　開頭強調「民主就是讓老百姓能說話」

陸定今年為兩岸「交流年」　寇健文：不代表「硬的一手」就會放掉

《不熙娣》派翠克1年約會3女！換嫩妹看千元電影…深夜帶回家全被拍

賴清德「宮廟政治學」讓南投變天！　特製八仙綵藏玄機

「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

春季話題底妝盤點：香奈兒粉餅詢問度高、TOM FORD柔霧遮瑕超搶手

「恩恩案」寵物版！1999失能、消防局推拖　冷血對話曝光

熟女師裸聊賣內褲遭開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

金鐘女星梁舒涵驚遇網路詐騙！　痛揭「逼真手法」：一世英名栽了

小氣男分手傳AA清單　紅豆湯、壽司1盤也列入！妹子忍2年被封聖母

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

貨櫃船運今年美西線長約價約去年兩成　最低可能只有一成五

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

大陸熱門新聞

即／確定是蔡天鳳！頭顱雙腿DNA比對結果出爐

學歷最高、權力最小大陸總理

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

超商貼「問路39元」公告！老闆曝背後原因

李克強：人在幹天在看　網議在說誰

56歲秦剛料升「副國級」　影響未來10年外交

女大生「面試30家公司」　她崩潰：讀大學有什麼意義？

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

蔡天鳳前夫家人疑廣州開2間公司　資本額逾3億元

邱國正稱要「超前部署」解放軍逼近 陸外交部：兩岸都是中國領土

蔡天鳳案又一男被捕！前夫朋友涉協助犯罪

男「跪地磕頭」拜別10年老車　原因曝光！網喊該拜

難得體驗！陸奧運冠軍與台青交流

因為1隻狗！長髮妹訂婚2天秒退婚

更多熱門

相關新聞

習近平時隔10年赴江蘇代表團參與審議 6代表發言與總書記交流

習近平時隔10年赴江蘇代表團參與審議 6代表發言與總書記交流

中共中央總書記習近平昨（5）日參加全國人大江蘇代表團審議，這也是習近平時隔10年再度到江蘇團參與會議。江蘇團審議會上，共有6名代表起身發言，著重在創新製造和區域整合等議題。聽完代表發言後，習近平也逐個回應代表們的意見，要貫徹「高質量發展」的主軸，建設現代化社會主義。

學歷最高、權力最小大陸總理

學歷最高、權力最小大陸總理

棄美籍當100%中國人！甄子丹兩會前罕見受訪

棄美籍當100%中國人！甄子丹兩會前罕見受訪

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

關鍵字：

大陸全國兩會2023兩會大陸兩會外長記者會2023外長記者會秦剛大陸外交部長戰狼外交

讀者迴響

熱門新聞

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

威力彩11.6億2注中獎　獎落南台灣2縣市

鄭明析涉性侵百名台大政大女　通緝至2027年

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／確定是蔡天鳳！頭顱雙腿DNA比對結果出爐

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面