沙鹿火燒山！開車經過煉獄般濃煙　駕駛少「這動作」引擎恐報銷

記者游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區公墓昨（5）日發生嚴重火警，起火處接近國道3號177k處，甚至有火舌一度快燒到測速照相機，國道駕駛在遠處就可看見大量黃、黑色濃煙，車輛都趕緊放慢車速，一進去「重災區」猶如進入末日世界，能見度更剩不到10公尺。汽車美容專家陳小白提醒，經過汽車的車主記得檢查車子的引擎過濾系統，以及冷氣系統外進氣部分，做進一步清潔及消毒，以免雜質卡在引擎，導致引擎報銷。

▲沙鹿發生嚴重火燒山意外，煉獄般黑煙飄向國道三號，駕駛人經過膽顫心驚。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

▲汽車美容專家陳小白提醒，路過駕駛記得清洗愛車濾網，否則引擎恐報銷。（圖／記者游瓊華攝）



陳小白表示，冷氣系統分為內循環及外進氣兩種模式，有些車主習慣選擇外進氣模式，若此時經過火災路段，有可能雜質、黑煙就進入車內，「不知道大火燒到什麼物質，但如果經行車輛事後覺得車內都有燒焦異味，就要特別留意，可能是汙染物進入到車內！」

▲沙鹿公墓嚴重火警，火舌一度快燒到測速照相機。（圖／資料照片）



台中市消防指出，昨日10時33分獲報在沙鹿區納骨塔牿仔樓公墓火警，原派遣2車6人到現場後發現需要支援，緊急加派第四大隊與9個分隊前往搶救，火勢在19時29分撲滅，持續處理殘火，直到20時18分，現場人員回報並無持續延燒，才結束這場嚴重火警，各區域燃燒面積共計約8公頃，無財物損失或人員傷亡。