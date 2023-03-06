亂倒9000噸爐渣！2年爽賺7700萬　保七收網逮2人聲押獲准

記者許權毅、蔡佩旻／台中報導

保七總隊第三大隊破獲一起非法回填廢棄物案，一名林嫌在雲林斗六某土地非法回填大量爐渣、廢木材混合物，警方偵辦過程中更發現一間「琦翔科技環保有限公司」非法處理爐渣，3日前往台南、屏東搜索，發現該公司2年間違法傾倒爐渣高達9000公噸，不法獲利超過7700萬元，曾姓與吳姓負責人涉違反廢棄物清理法，檢方訊後聲押獲准。

▲保七總隊第三大隊追查一起非法回填爐渣案，更破獲一間環保公司涉嫌大量棄置爐渣、木材高達9000公噸，爽賺7700萬元。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



保七總隊第三大隊今年初在雲林偵辦棄置爐渣案，發現林嫌在斗六市某土地非法回填大量爐渣、廢木材，進一步追查來源後，發現一間琦翔科技環保有限公司涉嫌重大，疑似非法處理大量廢棄物，報請雲林地檢署檢方指揮偵辦，針對琦翔擴大偵辦。警方3日前往台南、屏東等地搜索，查扣現場犯罪事證，發現琦翔曾姓、吳姓負責人自2021年7月起陸續非法處理爐渣等廢棄物高達9000公噸，不法獲利高達7700萬元。

保七總隊表示，本案因情節重大，且嚴重影響生態環境，經檢察官複訊後向雲林地方法院聲請曾姓及吳姓負責人羈押獲准，後續將持續溯源偵辦。警方呼籲，民眾若查覺可疑廢棄物回填、堆置，或不明大型車輛進出，務必通報相關單位，相關業者應委託合法的廢棄物清理機構進行清除及處理，地主應善盡土地管理人責任，切勿心存僥倖，以身試法。