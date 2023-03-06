快訊／T1大亂鬥涉「社維法」！台啤蔣淯安今火速到案說明

▲台啤蔣淯安（左）與助理教練林玠禾（右）今赴士林分局做筆錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

桃園永豐雲豹、台啤英熊2月19日爆發T1職籃史上最大鬥毆衝突事件，事後有網友看不下去，向警方告發球員鬥毆違反社會秩序維護法。警方受理之後，傳喚鬥毆的2名球員及球團負責人，至少3人以上到案說明。而台啤英熊的蔣淯安與賽務長謝志成在收到通知後，也火速在律師丁昱仁陪同之下，於今（5）日赴士林分局說明。

回顧案情，2月19日的比賽終場50.3秒，台啤蔣淯安、雲豹陳孝榕爆發衝突，兩人遭拉開後，台啤助理教練林玠禾卻衝上場朝陳孝榕攻擊，隨後陳孝榕也出手回擊擊中林玠禾頭部，雙方多名球員、隊職員衝入場內，共12人遭奪權出場，最終共有8人遭到嚴懲。

▲▼台啤蔣淯安（右）與助理教練林玠禾（左）今赴士林分局做筆錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事後有網友看不下去，因此透過網路向警方告發，指球員鬥毆事件已違反社會秩序維護法，警方受理之後，也向T1聯盟索取比賽當天的相關影像，並針對懲處名單進行交叉比對，後續也傳喚了鬥毆的2名球員及球團負責人，至少3人以上到案說明。

而今日台啤的蔣淯安、助理教練林玠禾與賽務長謝志成在收到通知後，也火速在律師丁昱仁陪同之下赴士林分局說明。事後謝志成在接受媒體訪問時表示，針對網友要告發社維法一事，球團並不了解，且也希望不管是觀眾還是球團、球員都能夠專注在比賽上，目前只希望事件能夠盡快平息。