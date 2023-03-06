　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

▲高雄市長陳其邁在車上練習日語，還不時跟翻譯請益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁在車上捉緊時間練習日語，還不時跟翻譯請益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2023東京國際食品展即將開幕，高雄市長陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今（6）日早赴東京前三大的批發市場「葛西批發市場」農產記者會，全程用日語推薦最佳搭配組合，「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，而 《東森新媒體ETtoday》也獨家取得陳其邁私下狂練日語的有趣畫面，他說用日語才能表示禮貌之外，還能「更對味」。

陳其邁特別感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持，並歡迎更多的進口商一起加入高雄首選農產推廣的行列，今（6）日在葛西批發市場公開展示發佈，是台灣登上日本批發市場首例。陳其邁形容蜜棗吃起來像初戀的滋味，提到「好東西要與好朋友分享」，與進口商社長田中伸幸拿起蜜棗比愛心，力邀日本朋友一同「棗到幸福」，展現親民形象大推高雄農特產，成功吸引日本當地媒體報導，也迷倒了日本櫻花妹。

▲高雄市長陳其邁在車上練習日語，還不時跟翻譯請益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁請大家吃高雄的蜜棗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於蜜棗輸日把關嚴謹，陳其邁市長強調冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程。因此可以達到輸日規格的蜜棗，品質一定都在水準之上。由於蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。

整場記者會，陳其邁也是相當接地氣的使用日語來介紹烏魚子、蜜棗、石斑魚以及向日本的好朋友推薦我們用玉荷包釀的荔枝酒，據了解陳其邁就連在車上前往記者會的過程當中，還是拼命在練習日語，因為他覺得應該要使用日語才能表現高雄人的誠意之外，更能讓日本人能夠清楚了解高雄的農產品特色，《東森新媒體ETtoday》取得他在車上惡補練習的畫面，雖然只有短短1分鐘，也充分展現台上1分鐘，台下10年功的陳其邁本色。

▲高雄市長陳其邁在車上練習日語，還不時跟翻譯請益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄蜜棗好不好吃？從他們的臉上就能夠看到答案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
辦公室全拆光！哆奇玩具跳票1300萬　買家怒炸：還錢啦
快訊／陳冠霖「最後一次發言」總結20年真相！　喊話鄭仲茵
快訊／台鋼雄鷹擊敗荷蘭！　4比2逆轉勝
快訊／中華隊戰宇宙邦！　兩隊先發陣容出爐
快訊／T1大亂鬥涉社維法　台啤蔣淯安到警局做筆錄
身分證「中5碼」免費住1晚！　五星酒店新開幕
想升課長！　他花5萬禮券賄賂長官
在地居民驚：蕭大間！　「藍紅配色」建物掀轟動
開車經過煉獄般濃煙　駕駛少「這動作」引擎恐報銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

打造「城市客廳」！新北HUG市集11日開跑　現場有機會拿萬元獎金

20天跑4城市！柯文哲美國行程曝光　拜訪國會議員「非陌生臉孔」

傅達仁之子首度國會發聲　籲「尊嚴善終立法」減少痛苦、醫療負擔

藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　「這人」政黨支持度超高

基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題：誰讓前線斷補？

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

中彰投立委串聯　提案籲「中部通勤通學月票499」

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

打造「城市客廳」！新北HUG市集11日開跑　現場有機會拿萬元獎金

20天跑4城市！柯文哲美國行程曝光　拜訪國會議員「非陌生臉孔」

傅達仁之子首度國會發聲　籲「尊嚴善終立法」減少痛苦、醫療負擔

藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　「這人」政黨支持度超高

基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題：誰讓前線斷補？

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

中彰投立委串聯　提案籲「中部通勤通學月票499」

打鐵趁熱　南市再推6筆工業區地上權招標

BMW公布大阪車展陣容！S1000RR、R nineT都現身　共19款重機參展

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

松山相隔4年重返小巨蛋　黃萬隆很淡定期許人人是主將

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

里長伯出動情蒐？福來喜古巴幾乎整條打線都認識：我要中立

盧秀燕表態不參選　提醒藍軍吃相不要太難看

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

不要年薪200萬　台積電工程師「月加班150小時」離職：有錢沒命花

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

頻繁補班惹民怨　人事長：大家可以接受過年放6天嗎？

左眼瘀青、走路還掰咖！　侯友宜：不是被老婆家暴

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

馬祖官兵怨沒肉吃　拍照老兵背景曝光

現行制度2024年又要狂補班？　人事總處回應了

拍下阿兵哥求援「都沒肉吃」！61歲網紅老兵背景曝

邱國正證實2狀況讓「中共師出有名」　坦言發生機率不低

馬祖莒光官兵喊沒肉可吃　今C-130運5.2噸冷凍肉可吃10天

高嘉瑜申請挺綠社團被拒　管理員親回

馬祖莒光斷炊暫吃軍用罐頭　馬防部：明C-130運輸機空運副食品

「馬祖莒光沒肉吃」邱國正道歉認不周延　下令檢討幹部

府副侍衛長因公務車使用不當被拔　邱國正：還有餐費支用問題

更多熱門

相關新聞

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

南韓大法院（最高法院）2018年針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工案，判處日本企業須賠償15位受害者40億韓元，日本隔年7月祭出制裁，限制3項半導體核心原料對韓出口。今（6）日上午，南韓外交部宣布，由南韓民間企業籌措賠償財源。南韓宣布，兩國已決定中斷WTO爭端調停程序；同時日本表示，將啟動兩國磋商，進一步解除對韓出口限制。

南部水情拉警報　南化、蘭潭二大水庫目前蓄水量曝光

南部水情拉警報　南化、蘭潭二大水庫目前蓄水量曝光

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

賓士車倒車暴衝　衝上花圃卡住

賓士車倒車暴衝　衝上花圃卡住

關鍵字：

高雄日本東京陳其邁農產品日語蜜棗

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面