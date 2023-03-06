獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

▲高雄市長陳其邁在車上捉緊時間練習日語，還不時跟翻譯請益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2023東京國際食品展即將開幕，高雄市長陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今（6）日早赴東京前三大的批發市場「葛西批發市場」農產記者會，全程用日語推薦最佳搭配組合，「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，而 《東森新媒體ETtoday》也獨家取得陳其邁私下狂練日語的有趣畫面，他說用日語才能表示禮貌之外，還能「更對味」。

陳其邁特別感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持，並歡迎更多的進口商一起加入高雄首選農產推廣的行列，今（6）日在葛西批發市場公開展示發佈，是台灣登上日本批發市場首例。陳其邁形容蜜棗吃起來像初戀的滋味，提到「好東西要與好朋友分享」，與進口商社長田中伸幸拿起蜜棗比愛心，力邀日本朋友一同「棗到幸福」，展現親民形象大推高雄農特產，成功吸引日本當地媒體報導，也迷倒了日本櫻花妹。

▲高雄市長陳其邁請大家吃高雄的蜜棗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於蜜棗輸日把關嚴謹，陳其邁市長強調冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程。因此可以達到輸日規格的蜜棗，品質一定都在水準之上。由於蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。

整場記者會，陳其邁也是相當接地氣的使用日語來介紹烏魚子、蜜棗、石斑魚以及向日本的好朋友推薦我們用玉荷包釀的荔枝酒，據了解陳其邁就連在車上前往記者會的過程當中，還是拼命在練習日語，因為他覺得應該要使用日語才能表現高雄人的誠意之外，更能讓日本人能夠清楚了解高雄的農產品特色，《東森新媒體ETtoday》取得他在車上惡補練習的畫面，雖然只有短短1分鐘，也充分展現台上1分鐘，台下10年功的陳其邁本色。

▲高雄蜜棗好不好吃？從他們的臉上就能夠看到答案。（圖／記者吳奕靖翻攝）