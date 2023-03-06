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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李克強提反台獨　陳建仁：蔡英文「四個堅持」是全民共識

▲▼陳建仁出席出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁今天上午接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告，宣稱「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，行政院長陳建仁6日表示，「四個堅持」是全體國民的共識，希望中國能夠尊重台灣人民堅持中華民國主權，以及堅持自由、民主生活方式的選擇。

陳建仁今天上午出席高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮時受訪表示，總統蔡英文的「四個堅持」是全體國民的共識，也是國際社會對於台灣的認知。

陳建仁說，在兩岸交流上，希望中國能夠尊重台灣人民堅持中華民國主權，以及堅持自由、民主生活方式的選擇，而且更重要的，兩岸的關係應該在理性對等、互相尊重的原則下來進行，這樣兩岸的關係才能夠在健康而永續的情況下良性發展。

▲▼ 2022兩會、總理記者會、李克強最後一場總理記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲李克強舉行任內最後一場總理記者會。（圖／記者任以芳攝）

此外，針對馬祖莒光島官兵反映沒有肉吃，引發網路熱議一事，陳建仁說，這次因為海象，再加上船運公司機件維修的緣故，所以冷凍食品供應出現不足現象，已請空運單位利用空運方式，將冷凍食品送到馬祖，也調度當地民間的冷凍食品跟肉品，一定會讓在馬祖的國軍官兵及兄弟姊妹們，大家得到最好的照顧。

行政院副院長鄭文燦稍早於高齡科技產業策略會議受訪說，因為海象的問題，運補船有遲到了，所以國防部有動用專用的運輸機來運送生鮮的食品，照顧離島的官兵仍然是國防部很重要的責任，這個部分國防部已經說明了。

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