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陳建仁接種次世代疫苗　籲「這兩種人」踴躍接種

▲▼陳建仁「疫苗加一 解封安心」接種COVID-19疫苗 高雄市立民生醫院。（圖／行政院提供）

▲陳建仁今天於高雄市立民生醫院接種COVID-19疫苗。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布自3月6日起實施「疫苗＋1」接種運動，呼籲未曾接種、未完成基礎劑及未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗者盡速接種。行政院長陳建仁上午前往高雄市立民生醫院施打BA.4／5次世代疫苗，呼籲沒有接種過疫苗的民眾，或者今年1月1日以後沒有接種BA.4／5次世代疫苗的國人，都要踴躍接種。

陳建仁今天上午出席高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮後，轉赴高雄市立民生醫院施打疫苗。

陳建仁發表談話說，台灣的疫情在全民的控制下，表現相當不錯，尤其是在2020年及2021年時，台灣在全世界的表現也都相當傑出，這2年的經濟成長也成為全世界驚艷的對象，然而，在變種病毒Omicron進入台灣後，台灣雖有較多人開始出現感染，但當時疫苗覆蓋率相當高。

陳建仁呼籲，COVID-19疫苗在接種一段時間後，抗體會逐漸消退，因此民眾若沒有接種過疫苗、沒有完成基礎劑，或是在今年1月1日後1歲以上沒有接種BA.4／5次世代疫苗的國人，都要踴躍接種疫苗才能保護自己和所有身邊的親朋好友，希望大家踴躍接種。

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