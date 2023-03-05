險淪豬仔！雲林女離家失聯僅回「OK」太可疑　警桃園機場攔截

▲雲林沈姓女自行騎機車前往斗南火車站，隨即搭車北上到桃園機場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名女子昨（4）日從家中一聲不響離開，家人於今日凌晨發現其未返家，以通訊軟體聯繫卻僅得到簡單回覆「OK」隨即失聯，家屬深恐女子遭騙淪為豬仔，馬上向斗南警分局斗南派所報案，警方迅速找停在火車站的機車，更發現女子通信定位在機場，通報航警後順利攔截出關，目前家屬已前往桃園協助釐清中。

斗南警分局斗南派出所於今日凌晨01時06分，接獲林姓婦人報案稱其30歲的女兒行為舉止怪異，與家人通訊軟體中的對話均僅簡單回覆「OK」且未透漏欲前往何處，因女兒不曾有深夜未歸及失聯情形，故擔心沈姓女兒安危前往派出所報案尋求協助。

警方獲報後相當謹慎，依規定受理緊急協尋，用最快速度調閱沈女離家蹤影，並找到沈女停放在斗南火車站前的機車，近一步追查發現沈女其定位在桃園國際機場附近，因先前柬埔寨人蛇集團事件，警方不敢怠忽，立即通報所在位置的航空警察局，順利於今日上午9時10分於桃園機場內尋獲。

▲雲林沈姓女子突然離家失聯，母親恐其淪為「豬仔」遭賣急報警，警方迅速追查行蹤，於報案8小時在機場順利攔下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局第三組組長李原閔呼籲民眾，家中如有精神情緒狀況不佳的家人，應避免單獨在家或任其外出，注意其可能之活動範圍、常穿衣著、飾品、特徵以及使用交通工具車牌號碼等，也請大眾如有遇到疑似走失人口，多一分關心，協助撥打110報請警方查處。

斗南警分局分局長温基興表示，對於任何資訊不明的網路求職或非法貸款管道都應該提高警覺，或標榜「出國工作可以迅速還債，還能免費旅遊」，及網路上的海外工作訊息或熟人提出的出國工作邀約，一定要小心求證，遠離人口販運陷阱。如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110尋求警方協助。