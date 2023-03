▲2023棒球經典賽即將開打,台灣球迷將再次展現對棒球的熱愛與瘋狂。(圖/記者李毓康攝)



記者林彥臣/綜合報導

2023世界棒球經典賽(WBC)將於8日開打,A組賽事將於台灣舉行,大聯盟官網記者莫納根(Matt Monagan)來到台灣後,也特地拍下一張新台幣500元照片,完美說明了台灣人對棒球有多瘋狂。

莫納根負責採訪、報導A組的賽事,所以在2日就在推特上,就提到自己正在台灣,由他在WBC官網上所撰文的各國棒球歷史也提到,1920年代棒球在台灣迅速流行,並在「美麗的小島上」繼續蓬勃發展,它是如此受歡迎,甚至出現在他們的貨幣上。

How crazy is Taiwan about baseball? They have it on their currency pic.twitter.com/YtnQOdam2N