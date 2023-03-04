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不論國籍！有需求台灣警就熱忱服務　越南工豎指大讚

▲一名越南移工騎機車訪友找不到回工廠的路，熱心警員主動停車協助，語言不通下幫助他返回工廠，或男子大讚台灣警察的熱心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名越南移工騎機車訪友找不到回工廠的路，語言不通下警員盡力協助幫助他返回工廠，獲男子大讚台灣警察的熱心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名越南移工深夜站在雲林斗南台一線路口發呆，警員巡邏發現後主動上前協助，一問才得知竟是因為迷航找不到路回家，因對話還不太流暢，警員將其帶返派出所休息、釐清後，順利幫他設定手機導航，讓其平安返回褒忠鄉的工廠，頻頻向警員道謝並豎起大拇指給予肯定。

斗南警分局說明，日前一名男性越南籍移工神情焦慮、不知所措的站在台一線與台78線路口，斗南警分局大埤分駐所所長許崇耀與警員簡薏安夜間巡邏勤務經過，立即停下詢問，經了解該名移工夜晚時分獨自騎乘機車，由斗六市工業區訪友後欲返回褒忠鄉上班處所，不料因路況不熟加上遠途車程而迷航，礙於人生地不熟加上語言不通，而無法向路過民眾求援，僅能呆在原地不知如何是好。

所長許崇耀擔心該名移工安危，便將他帶回派出所補充水分及休息，並以手機翻譯程式進行簡易溝通，為避免該名移工再度迷航，便協助引導返回公司，該名移工當下對於警方之積極熱心協助幫助下深表感激之意，並比出大讚手勢「台灣警察熱心助人！」

斗南警分局分局長温基興表示，警察是最貼近民眾的公務員，除了維護交通、治安等責任外，也是最能即時幫助窮苦、急難的公務員，在民眾有困難時「不分本國籍或非本國籍之民眾」，警察均會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，也讓需要他人關懷之民眾，得享有尊嚴、溫馨與安全之生活環境。

温基興說，此案同仁能秉持「同理心」及「為民服務」之熱忱，讓民眾感受到處處皆有溫暖，足為同仁表率，並期許所屬同仁能持續發揮愛心，貢獻心力。

▲一名越南移工騎機車訪友找不到回工廠的路，熱心警員主動停車協助，語言不通下幫助他返回工廠，或男子大讚台灣警察的熱心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名越南移工騎機車訪友找不到回工廠的路，熱心警員主動停車協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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