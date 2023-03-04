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國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔　張麗善：雲林良品邁向國際

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

1987年世界衛生大會提名建立「世界胡蘿蔔日」強調胡蘿蔔爲健康帶來的影響。雲林東勢VDS將每年三月第一個周六訂為國際台灣胡蘿蔔日，今（4）日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。縣長張麗善表示，縣府協力企業全力行銷，將雲林良品推向國際市場。

活力東勢VDS董事長許月霞與總經理王文星跟東勢鄉農民契作184公頃胡蘿蔔田，讓農民可以安心地耕作，並努力拿到高規格歐盟認證、清真認證，更被運動選手認可可以安心食用，VDS產品不僅銷售到新加坡，也是星宇航空乘客的最愛，這是VDS全體同仁的用心與努力。

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、日本住化農業資材株式會社部長中村仁志等人一同下田體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今天國際台灣胡蘿蔔日啟動儀式由縣長張麗善、東勢鄉長張健福、日本住化農業資材株式會社部長中村仁志、VDS 活力東勢董事長許月霞、總經理王文星、全家便利商店部長黃正田、星宇航空協理張麗莉及多位地方民代共同主持。

雲林縣長張麗善表示，東勢鄉是國內胡蘿蔔三大產地之一，現場有很多胡蘿蔔食材料理，透過烹煮或是加工變成非常棒的料理，非常營養、美味又健康，是獲得WHO認證最好最有營養的食材之一，雲林有很多優質的雲林良品，縣政府絕對全力支持企業發展農企業，開拓國際市場，讓農民安心耕作，也提供更安全健康的雲林良品給全世界享用。

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長魏勝德表示，雲林東勢生產的胡蘿蔔占全國產量1/3，品質數量是全台之冠，在地企業VDS 活力東勢生產的胡蘿蔔更是一級棒的「雲林良品」，以現代科學技術取代傳統農耕，讓胡蘿蔔少了農藥多了安心，提升農產品價值，從種植到採收對土地的保護，供應國人安心食材，讓消費者吃得安心。

魏勝德說，VDS 活力東勢除了銷往日本的胡蘿蔔訂單穩定成長外，近年透過縣府媒合貿易公司，將雲林的彩色胡蘿蔔外銷至新加坡。未來縣府將持續打造更多的「雲林良品」，推廣更多雲林優質的農特產品，將「雲林良品」行銷推廣到國際市場。

▲活力東勢VDS今日舉辦第二屆國際胡蘿蔔日，超過1.2萬來自全國民眾共襄盛舉，體驗拔蘿蔔、品嚐胡蘿蔔等各項美食，享受農村歡樂時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活力東勢VDS拿到高規格歐盟認證、清真認證，更被運動選手認可可以安心食用，VDS產品不僅銷售到新加坡，也是星宇航空乘客的最愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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