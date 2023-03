美國飛機遇嚴重亂流　機上1人死亡急降落

▲當時機上載5人,包括3名乘客與2名機組員。圖為龐巴迪挑戰者300機型飛機。(示意圖/達志影像/newscom)

記者詹雅婷/綜合報導

美國一架私人飛機3日在新英格蘭地區上空遭遇嚴重亂流,造成機上一名乘客死亡,這狀況迫使飛機轉降康乃狄克州的布拉德利國際機場。

綜合美聯社、NECN報導,這架私人飛機機型為「龐巴迪挑戰者300」,3日下午自新罕布夏州基恩(Keene)起飛,準備前往維吉尼亞州的利斯堡(Leesburg),機上載3名乘客與2名機組人員。不過這趟飛行並不平順,期間遇上嚴重亂流,飛機降落在布拉德利國際機場,警方接獲醫療援助通報前往機場,機上一名乘客因緊急狀況被送往醫院。

NTSB事後表示,機上一名乘客死亡,調查人員已拆除俗稱黑盒子的駕駛艙語音紀錄器(CVR)與飛行資料記錄器(FDR),送往機構總部進行分析。飛機受損情況尚不清楚,美國國家運輸安全委員會(NTSB)並未透露相關細節,包括死者當時是否有繫上安全帶。死者的身分並未公開,死因也不清楚。美國聯邦航空總署(FAA)與NTSB介入調查。

亂流是大氣中不穩定的氣流,儘管多年來航空安全有所改善,但仍是造成機上乘客受傷的原因之一。NTSB數據顯示,2009年至2018年期間,在大型商業航空公司發生的事故中,因亂流導致的事件佔三分之一以上。

NTSB is investigating the March 3 turbulence event involving a Bombardier Challenger 300 airplane that diverted to Windsor Locks, Connecticut and resulted in fatal injuries to a passenger.