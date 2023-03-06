紐時：美軍陸戰隊「視中國為假想敵」　未來數年加速模擬作戰操練

▲美軍第3陸戰隊濱海團與人數更多的假想敵部隊進行模擬作戰演訓，且未來兩年將馬不停蹄操練。（圖／翻攝自Facebook／3rd Marine Division，下同）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

紐約時報報導，美軍陸戰隊去年3月在夏威夷成立的濱海作戰團近期在南加州投入10天演訓，測試五角大廈為未來可能與中國一戰提出的作戰概念，往後幾年將馬不停蹄操練。

報導將這次演訓形容為「捉迷藏的生死版本」，地點在加州巴斯托（Barstow）、彭德爾頓營（Camp Pendleton）、29棕櫚陸戰隊基地（Twentynine Palms）及聖克里門提島（San Clemente Island）的軍事基地，模擬不知名的太平洋島鏈。

美軍第3陸戰隊濱海團（Third Marine Littoral Regiment）從夏威夷投入南加州演訓，在模擬作戰中對抗具主場優勢且人數更多的第7團。

報導寫道，第3陸戰隊濱海團是美軍著眼海島與近岸作戰而成立，擁有特殊裝備與創新的自由，目標是開發新戰術，為美軍陸戰隊「如何在中國自家地盤打仗且贏得戰爭」的當務之急尋找解答。

29棕櫚基地距離海洋遙遠，但可供訓練面積約1200平方英里（約3108平方公里），比美軍陸戰隊所有其他訓練基地合計還多。模擬作戰雙方未使用實彈，除此之外幾乎沒有規則，評估人員從旁觀察、打分數，並把「陣亡」的部隊叫到一旁。

這是美軍第3陸戰隊濱海團成軍後面對最嚴酷的考驗，未來兩年，這支軍團將馬不停蹄操練，演訓數量是多數步兵團4至5倍。

美軍陸戰隊認為，未來的戰場將和2001年911恐怖攻擊事件後的戰爭很不同。現今敵軍與民用偵察衛星飛越頭頂，任何人只要打開小型無線電或手機，都可能被長程火箭與飛彈鎖定。因此，陸戰隊步兵往後在戰場上可能無法像20年前，時常每小時透過無線電回報指揮官。

美軍陸戰隊司令柏格（David H. Berger）說：「我們必須忘掉以往受訓練的方式。」

報導寫道，美中關係因北京對台咄咄逼人、企圖恫嚇日本、以偵察氣球侵犯美國領空、支持俄羅斯入侵烏克蘭等行為而惡化之際，美軍正在為太平洋島鏈未來可能爆發衝突預做準備。這項任務重要到包括柏格在內約6位將軍親自到場，觀察演訓結果。

柏格受訪提及中國海軍時說，中方師法美國海軍，以驅逐艦等軍艦護衛航空母艦的打擊群行動，每年都在擴大部署。

陸戰隊濱海團戰時可作為將敵軍位置回報給美國軍機、艦艇發動攻擊的偵察人手，正在學習如何布建感測器網，運用以往只提供給三星將領的機密監控技術偵測對講機、雷達和其他發射器產生的微幅電磁波動，找到敵軍位置。

第3陸戰隊濱海團人力配置有別於其他作戰單位。其他單位擁有3個各約800名陸戰隊員的步兵營；第3陸戰隊濱海團只有一個步兵營，另兩個營分別是一個正在測試新武器與戰術的防空營，及一個後勤營。這個團的通訊隊伍比一般團大超過一半，含有多名來自美軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）具實戰經驗的准尉。

美軍參謀認為，將來若與中國一戰，戰場可能在包含沖繩、台灣、延伸至馬來西亞且涵蓋南海爭議島嶼的第一島鏈。

柏格說，美軍陸戰隊屆時恐無法仰賴跨島重新補給，可能必須向當地居民購買糧食與燃料、淡化海水飲用、盡可能減少消耗軍需品。

美軍陸戰隊軍官為此在維吉尼亞州匡提科（Quantico）接受基礎訓練，學習如何捕捉、宰殺兔子等動物食用。這項技能通常只傳授給飛行員、特種部隊等遭敵軍俘虜風險高的士兵。

在29棕櫚陸戰隊基地，美軍第3陸戰隊濱海團成功運用小型無人機抵擋扮演敵軍的第7團攻勢，最終守住城池，被視為勝方。

美軍陸戰隊一直密切觀察俄烏戰爭中的無人機使用情況。柏格視察鄰近的亞利桑那州育馬（Yuma）一處軍用基地時，一名陸戰隊飛行員說，所屬單位正在評估反無人機技術，以免同袍有朝一日步上俄軍遭烏克蘭無人機攻擊後塵，變成短影音平台TikTok上的影片主角。

報導提到，美軍陸戰隊如投入西太平洋戰場，可能使用MQ-9「死神」（Reaper）武裝無人機及F-35戰鬥機可垂直起降的陸戰隊版本，這些武器都適合在海島作戰。

美軍第3陸戰隊濱海團在夏威夷與加州操練所學，都將讓預定2025年在日本沖繩成立的第12陸戰隊濱海團受益。美軍這支軍團的部署地將最接近延綿數千公里、曾是第二次世界大戰太平洋戰區的島鏈。