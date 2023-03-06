駕駛艙冒煙！飛機發求救訊號後墜毀　機上1死2重傷

▲網路流傳的照片顯示，郊區一處街道冒出濃濃黑煙 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架小型飛機5日下午在紐約長島郊區接近機場時墜毀，機上載著3人，其中1人死亡、2人重傷。已知飛機墜毀前曾透過無線電發出求救訊號，通報駕駛艙內有煙。

綜合美聯社、新聞日報（Newsday）報導，這架派珀PA 28型飛機5日下午2時18分先從共和國機場（Republic Airport）起飛升空，但飛行一段時間之後，機師向空中交通管制員緊急通報發出求救，告知駕駛艙內有煙，隨即試著飛回機場。

然而飛機並未成功降落，墜毀於一處樹叢，地面上無人受傷，機上1人死亡、2人重傷。已知當時的求救訊號是飛機與塔台的最後一次通話，另據網路上流傳的照片，郊區一處街道冒出濃濃黑煙。

機師與乘客的身分並未公布，依據初步掌握的資訊，當時一行人正在觀光旅遊。美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）將會調查這起事故。