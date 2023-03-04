朽木變黃金！新北三芝藝術家楊樹森讓漂流木有了溫度　

▲▼ 新北三芝藝術家楊樹森，擅長漂流木創作 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝藝術家楊樹森，出生於金門，從小受軍事化教育，大學畢業後即進入桃園機場公務部門，每天面對機器的生活讓他壓力爆表，工作10多年後，被醫生確診「妄想症」。楊樹森透過繪畫自我療癒轉型成藝術家，他的畫作以人物、明亮配色為主題，最擅長的為漂流木藝術，他形容就像是「重新賦予木頭生命！」。

出生成長於金門的楊樹森，大學畢業後即進入公務部門的民航局桃園機場機電部門工作，在進入職場工作約15年，楊樹森因爆表的壓力，一度罹患精神疾病，透過宗教信仰和藝術，他逐漸走出陰霾，在公職服務年限期滿，即申請退休，之後專職於繪畫創作。

楊樹森的畫作幾乎以人物為主題，人物皆以偏抽象的型態呈現，楊樹森表示，他畫作人物的表情與線條都是他作畫時內心世界的呈現，因此，在觀賞楊樹森的畫作時，必須以抽離現實的意境去想像，由作畫人的眼中所觀看到的世界模樣。

楊樹森和太太在偶而間，愛上三芝背山面海的寧靜氛圍，進而落腳下來，楊樹森說他最喜歡觀察人，三芝咖啡廳很多遊客讓他參考，他並不設限自己的創作空間，因此他常在三芝臨海的咖啡廳即興創作。

楊樹森最喜愛、也最拿手的藝術作品「漂流木」，透過他的筆觸與明亮著色，漂流木就像是重新有了生命！他說，「遺留海邊的漂流木，恰似自己的人生翻版，他用畫筆和顏料重新賦予漂流木新的生命」。