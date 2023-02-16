新北打造粉紅花海吸人潮　三芝三和社區300株櫻花綻放

▲三生步道花況開滿5成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開，如果你還沒出去走走，新北市政府農業局推薦三芝區三和社區漫步走訪，社區內以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道逾300株櫻花，目前陸續綻開，繽紛櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，形成美麗動人的田園風光，體驗農再社區之美。

位於三和社區的大坑溪畔，走起來幾乎無難度、老少咸宜，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，三芝在農業局輔導之下，已成為新北市轄內通過最多農村再生社區的區域，分別有共榮社區、安康社區、三和社區與樂天社區；沿線正是三芝區農村社區百花齊放的時節，農村社區內除了鄉村景緻旖旎，也有社區在地農夫市集與水天一色的田心子秘境。

▲三生步道逾300株櫻花陸續綻開。

三和社區理事長江慶崇表示，在離三生步道入口不遠處的農夫市集，販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，還有新研發的「山河海洛神軟糖」，以在地洛神為基礎，開發沖泡飲品（洛神蘋果醋）、米食料理（洛神米糕）等增加社區產品多樣性，三和社區也以「山河海洛神」為名，設計洛神禮盒含洛神軟糖、洛神小Ｑ菓，請民眾多多支持在地小農。

農業局長李玟表示，新北市幅員地廣每處的花卉與景色各有千秋，惟每種櫻花的開花期不盡相同，民眾想要獲得最新的三生步道賞櫻資訊，可至上「賞花快報」臉書粉專，隨時欣賞新北市境內最即時的花況，農業局輔導農村再生社區過程中，亦開發不少伴手禮與商品，步道旁希望市集配合花期營業時間為每日9時至17時。

▲三和社區在地種植洛神，研發洛神蘋果醋、洛神仙楂飲。

▲假日來三生步道走走賞花戶外踏青。