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新北三芝櫻花接力綻放！櫻木花道落櫻美拍+三生步道賞心漫步

▲▼ 三芝櫻花綻放中 。（圖／公所提供）

▲三芝櫻花綻放中 。（圖／公所提供）

記者戴上容／新北報導

每年春暖花開的2-3月，是出門踏青郊遊的好日子，新北三芝櫻花名聞遐邇，目前正值粉嫩花季，公所分享，目前除了青山路與大湖路（北7鄉道）的山櫻花，北15鄉道的山櫻花及101縣道5-6K的昭和櫻接力綻放，最後3月份由三生步道的粉紅吉野櫻為三芝櫻花畫上完美的結尾，歡迎喜愛追櫻的民眾，「逗陣」來三芝一起瘋櫻花。

公所表示，三芝青山路全程約7公里，種植近2,000棵櫻花，1-3月花季期間兩旁櫻花夾道成林，落櫻成毯，讓青山路獲得「櫻木花道」的美名，是北台灣最浪漫的婚紗景點。而三生步道以「生產」、「生活」、「生態」為主要理念整建成，全長約2公里，兩岸種植500株以上櫻花，漫步在此，沿途的櫻花以清新脫俗之姿，堆疊出有層次的景緻，早已成為必遊的賞櫻地點。

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▲▼ 三芝櫻花綻放中 。（圖／公所提供）

三芝區公所表示，今年3月18、19日將於三生步道舉辦櫻花季活動，現場除了規劃櫻花市集販售在地優質伴手禮及新鮮的農特產品外，更有健行活動與拔蘿蔔農事體驗，讓遊客玩得開心，收獲滿滿。

公所補充，除了賞櫻以外，也可順道再走訪三芝海上觀景平台、興華驛站、三芝田心等景點，不管是情侶出遊或是全家大小一起旅行，今年就來場輕鬆的賞櫻一日遊吧！

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