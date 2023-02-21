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新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

▲新北賞櫻秘徑三芝青山路 漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北賞櫻秘徑三芝青山路。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市櫻花持續綻放，賞櫻期將持續至3月！三芝區青山路沿路兩側種植山櫻花與八重櫻，到處嫣紅奼紫，別有一番風味，花期自2月上旬起陸續開至3月，粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，且櫻花樹下的杜鵑花也即將進入花期，可隨興開車漫遊，也能步行賞花，趕緊把握機會到三芝賞櫻秘「徑」賞花。

景觀處表示，山路兩側開滿櫻花，在枝頭隨風搖曳，粉嫩櫻花在藍天襯托下，顏色格外鮮豔，青山路自雞母宮至五角松咖啡，長約4公里的道路是櫻花種植最密集的地方，因平時較少行人，風景清幽，車行其間宛如步入櫻花秘「徑」，開著窗外沿途都是盛開花朵，不用下車就能欣賞粉色系美景。

▲新北賞櫻秘徑三芝青山路 漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市櫻花持續綻放，賞櫻期將持續至3月。

除了賞櫻外，也可順遊芝蘭公園觀景平台觀海及淡水紅樓賞夕陽，此外特別推薦到三芝興華驛站參觀，園區內有退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨亭都是熱門打卡點；而位於營區第1層迷彩外觀的服務中心「巴埕咖啡」提供輕食與飲品，讓往來的旅客一邊享受美食一邊度過悠閒時光。

景觀處長林俊德表示，更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站或上「賞花快報」臉書粉專按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家！

▲新北賞櫻秘徑三芝青山路 漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮。（圖／新北市景觀處提供）

▲三芝興華驛站第1層迷彩外觀的服務中心「巴埕咖啡」提供輕食與飲品。

▲新北賞櫻秘徑三芝青山路 漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮。（圖／新北市景觀處提供）

▲三芝區青山路沿路種植山櫻花與八重櫻。

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關鍵字：

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