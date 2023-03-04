防詐總動員！基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀民眾勿受騙

▲基隆警識詐宣導不停歇，局長張樹德（右3）率隊叮嚀民眾勿受騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局為強化市民「識詐」觀念以阻斷詐騙發生，由局長張樹德親率少年隊長及轄區第一分局長等幹部及同仁組成「基警打詐宣導團」，於長者義診活動現場進行反詐騙宣導，面對面向民眾即時宣導常見詐騙手法。

基隆警察局指出，鑑於近期詐騙事件仍高發、手法更日新月異，警政署特分析常見詐騙手法含假網路購物、假投資、解除分期付款、假愛情交友與假冒親友等類型，並由「阿昭署長」與警廣主持人製作活潑生動宣導短片，以口語方式提醒民眾別再受騙。

▲警政署長黃明昭出現在電視牆。

基隆警察局表示，今天仁愛區水錦里辦公室與知名醫美診所總裁白右筠女士共同辦理長者義診熱心醫療服務，吸引爆棚樂齡者現場等候，議長童子瑋也到場關心問候鄉親，而考量「假檢警」、「假親友」詐騙被害者即是以年長者為大宗。

「基隆警打詐宣導團」特於義診活動現場，針對受眾進行主題式多元反詐騙宣導，結合蒐集相關案例，逐一向在場民眾教導識詐要領及因應方法，確實提升市民遭詐騙被害防禦能力，具體展現分齡、分眾、多元宣導成效。

▲基隆議長童子瑋（左4）也到場關心問候鄉親。

警察局長張樹德呼籲，凡是在網路上看到投資廣告或網友傳來的可疑投資訊息，皆應審慎評估、提高警戒，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線洽詢，警方將熱心予以分析說明。

【內政部警政署宣導影片】

● 假網路購物詐騙：https://youtu.be/qrcAwB3efx4

● 投資詐騙：https://youtu.be/XRZda-xOJUU

● 解除分期付款詐騙：https://youtu.be/YEGk5ZMLRuo

● 假愛情交友：https://youtu.be/VK5daiXxTvw

● 假冒親友詐騙：https://youtu.be/iMdJgIUBODc