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基隆Podcast第5集！宣導熱區增5處垃圾桶　友善旅客打造乾淨家園

▲基隆Podcast第5集 宣導熱區增5處垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast第5集，宣導熱區增5處垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周推出第五集，主持人余治明邀請環保局長馬仲豪，與國立海洋大學大二學生林佩蓁，討論基隆觀光熱區增設5處垃圾桶的政策，期望透過友善的舉措，減少旅客在觀光時的負擔，避免隨意將垃圾丟棄的行為，搭配科技執法，進行更有效的垃圾管理，讓居民與旅客都能享有更舒適的體驗。

馬仲豪指出，基隆市每天的平均垃圾量是240公噸，由於周三與周日不收垃圾，因此垃圾量的高峰會反映在不收垃圾的隔天，此外，假日遊客來訪也會使垃圾量增加。他提到，先前考量疫情緣故，在許多地方取消垃圾桶的設置，現在疫情舒緩，郵輪即將停靠，觀光旅客增加，配合乾淨家園政策，試辦在觀光熱區增設五處垃圾桶，漸少旅客亂丟垃圾的狀況。

▲基隆Podcast第5集 宣導熱區增5處垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲主持人余治明（右）邀請環保局長馬仲豪（左）與國立海洋大學大二學生林佩蓁（中），討論基隆觀光熱區增設5處垃圾桶的政策。

馬仲豪補充，5處的垃圾桶主要是針對人潮聚集處，以控制亂丟垃圾的可能性，分別是廟口夜市周邊、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道、仁五路公車站，清運量從每日3次增加5次。此外，垃圾桶的開口也進行縮小處理，避免家戶垃圾的投入，若是棄置在垃圾桶旁，也會有執法攝影機全程錄影。馬仲豪也呼籲，如果遇到垃圾桶塞滿的情形，歡迎撥打1999市民專線，環保局會進行即時的處理。

余治明說到，香港與日本看待垃圾桶的方式相當兩極，香港增設很多垃圾桶，反觀日本垃圾桶數量卻很少，環保局目前的管理方式偏向混合型，全市的垃圾桶數量有限，只有針對觀光熱區來進行增設，並且隨時進行滾動式檢討，友善觀光客的同時，也能兼顧居民的生活品質。

余治明表示，城市的乾淨程度，往往決定觀光客對於這座城市的印象，基隆廟口是座充滿美食與人文的重要地標，希望每一位遊客與在地民眾在體驗的過程中，都能感受基隆的善意與美好。為了使遊客減少負擔，也為了避免隨意亂丟垃圾的問題，環保局在基隆的觀光熱區，試辦增設五處垃圾桶，也增加清運次數，積極為城市整潔盡一份心力，期望發揮公德心與同理心，共同維護基隆的整潔與環境。

▲基隆Podcast第5集 宣導熱區增5處垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast第5集 宣導熱區增5處垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝）

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