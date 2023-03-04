基隆驚傳露鳥俠騷擾女學生！里長爆「還有活春宮」　警：加強巡查

▲基隆市福部基隆醫院對面巷傳出遛鳥俠騷擾女學生，還半夜上演活春宮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市衛福部基隆醫院對面巷弄昏暗，近來不只傳聞巷內有露鳥俠騷擾女學生，還有里長指出，該巷弄甚至半夜還曾上演活春宮，吸膠、亂丟垃圾情況更是層出不窮。對此，警方回應並無查到相關報案紀錄，不過已在該巷道內裝設巡邏箱，會加強巡守。

有媒體報導，基隆市信義區衛福部基隆醫院對面暗巷治安不良，近來傳出有變態露鳥騷擾女學生情形，仁壽里長張富凱表示，該處巷弄裡照明昏暗，經常有人躲在暗處不知有何意圖，居民常會受到驚嚇且擔心治安問題。

張富凱說，這條暗巷不只有「露鳥俠」，甚至半夜還曾經上演活春宮，還有亂丟垃圾、吸膠等情況層出不窮，由於鄰近有1所商職，學生往來頻繁，希望警方重視這個問題。

市議員何淑萍表示，巷弄內照明不足，目前已請基隆市政府增加巷道兩端路燈，也建議居民可以裝設感應式照明燈，維護通行的安全，同時要求警方在巷內增設巡邏箱並加強巡邏的密度，避免這個地方成為治安死角。

對此，警察局第二分局信義派出所回應，已查詢近年來110專線或民眾報案紀錄，但查無此類案件，也沒有張里長所述活春宮一事。另警方已連繫當地里長，協助調查該名反映此案之民眾，也在該巷道裝設巡邏箱加強巡守。

第二分局強調，對於猥褻或類此危害社會秩序案件，秉持嚴正執法態度，以維社會治安。