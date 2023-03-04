成功警聯手東河鄉農會共組打詐隊　農民節分局長親上陣宣導

▲成功分局出動可愛的警察大頭寶寶宣導防詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局成功分局為強化民眾防詐意識，認識詐騙集團最新手法，聯手轄內各機關(構)友軍共組「打詐隊」全民反詐騙。4日適逢東河鄉農會舉辦農民節活動，分局長陳勇誌亦親自上陣率領分局上台宣導，以淺顯易懂的方式講解新興詐騙手法，以及如何拆穿詐騙集團的騙局，獲得現場農友與鄉親的熱烈回響。

本次農民節結合晚崙西亞(香丁節)農特產品創新行銷活動，成功分局設置攤位進行反詐騙宣導，除以Facebook、YouTube社群網站QR Code分享「阿昭署長宣導防詐系列」影片外，亦出動可愛的警察大頭寶寶，以生動活潑的方式高舉反詐手舉牌深入人群宣導，亦吸引許多民眾爭相合影留念，寓教於樂氣氛熱絡。

成功分局分局長陳勇誌表示，感謝東河鄉農會於本次活動協助分局設攤宣導，農會除了服務農友外，信用部透過關懷提問並通知警方到場即時攔阻，是打詐的最佳守門人。當今詐騙集團活動猖獗，不但謀財更威脅人身自由與生命安全，政府打詐行動刻不容緩，其中之識詐(教育宣導面)本分局將積極與轄內各機關、學校、團體與商家合作持續推動防詐宣導，共組「打詐隊 」策略聯盟來一起攜手守護鄉親的財產生命安全。