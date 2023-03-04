好天氣維持一周！1地零星飄雨　輻射冷卻最強時間曝「低溫探8度」

▲未來一周大多為穩定好天氣，僅東部有零星飄雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周水氣減少，僅明天周日(3月5日)、下周四到下周六(3月9日~11日)東半部有零星雨，其他晴到多雲；另輻射冷卻影響，明後天清晨低溫下探8到9度。下個周日(12日)又有東北季風增強，迎風面地區包括北部、東北部將再迎來明顯降雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，未來一周水氣很少，大致晴到多雲天氣，僅3月5日花東有零星雨量，3月9日到11日下周最後3天東半部有零星雨，其他地區晴到多雲。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，因為天氣晴朗關係，輻射冷卻效應明天周日(5日)到下周一(6日)明顯，中部以北、東北部低溫約11到12度，其他地區為15到16度，空曠地區會再低到2到3度，最低可能下探8到9度；白天高溫有20度以上，北部、東半部約21到24度，中南部可到25到27度。

下周二(7日)之後，低溫將回升1到2度，將回升15到16度，高溫也會再回升約1到2度，類似溫度將持續到下周六(11日)。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，下一個周日(12日)又有一波東北季風增強，迎風面地區將有降雨，不過都還是東北季風，降雨將以北部、東北部為主，對南部水情幫助不大。

氣象局也提醒，下周二(7日)及下周三(8日)，馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返需留意航班資訊。