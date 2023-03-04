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輻射冷卻！溫差崩10度　鋒面+冷空氣強襲時間出爐「南部仍難解渴」

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受輻射冷卻影響，下周一前須留意日夜溫差可達10度以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲系東移，今(3/4)上半天北部、東半部、山區降雨，隨乾涼空氣南下，中北部天氣穩定，東南部零星降雨，持續至下周一(3/6)，夜間到清晨輻射冷卻影響，日夜溫差達10度以上，驚蟄沒有春雷機會。下一波天氣變化落在下個周日(3/12)，將有鋒面和強冷空氣通過，不過降雨偏北，對缺水南部沒太大幫助。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天(3/4)清晨有一波華南雲系東移，上半天中北部雲量較多，北部、東半部、山區有一些降雨的機會，白天高溫較晚上升，下半天又會隨著大陸高壓遞補南下帶來一波乾涼的空氣，各地雲量再度減少天氣回穩，而東北風風速不算太強，夜間到清晨還是有明顯的輻射冷卻作用。

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柯聿寧表示，這種性質偏乾的大陸氣團還會影響到下周一(3/6)，中北部大致都是穩定的天氣，花東、屏東雲量較多，東南部有零星降雨機會，西半部在明(3/5)後驚蟄這個節氣沒有春雷的機會，主要需要留意的還是在深夜到清晨時段，明顯的輻射冷卻作用下，清晨市區低溫普遍可降到12-14度，郊區、空曠地區及近山區仍然有機會降到10度或以下，日夜溫差都可達10度以上，溫度變化相當明顯。

▲▼周末天氣。（圖／氣象局）

▲周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周二(3/7)大陸高壓東移出海，將開始轉為偏東到東南風的高壓迴流環境，柯聿寧分析，整體溫度包括清晨的低溫都會上升，但是水氣仍然偏少，夜間到清晨有輻射冷卻作用，周日(3/5)以前都還是這種日夜溫差大的天氣型態，另外風向轉變後西半部的水平擴散條件普遍不佳，空氣污染物易累積，尤其早晚的垂直擴散條件差，污染物濃度更高，好天氣很難有好空氣。

柯聿寧提醒，下一波天氣變化落在下個周日(3/12)，目前歐美模式皆有預報將有鋒面通過台灣北部，而且有機會帶來一些降雨，但是降雨的位置仍偏北，對缺水的南部還是沒有太大幫助，而鋒面通過後預計還有一波較強的冷空氣南下，雖然本周看起來天氣都很穩定，但下個周末的天氣將會有些轉變，仍需留意溫度落差。

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