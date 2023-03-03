3縣市低溫探10度！明天飄雨熱區曝　「一圖看未來一周降雨變化」　

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

受輻射冷卻影響，明天(3/4)清晨3縣市低溫特報，溫度下探10度，明天東半部降雨明顯，西半部山區有零星飄雨；周日(3/5)及下周四、五(3/9~3/10)東半部有零星降雨，其他時候大多晴到多雲，迎來春天溫暖陽光。

明天周六(3/4)至下周一(3/6)持續受輻射冷卻影響，氣象局針對3縣市發布低溫特報，明晨新竹、苗栗及南投3縣市低溫下探10度以下；周日、下周一(3/5~3/6)各地大多為晴到多雲，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大。

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▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員葉致均表示，明天(3/4)水氣多一些，東半部降雨明顯，西半部山區有零星飄雨，周日之後，各地天氣以晴到多雲為主，僅周日(3/5)花東地區有零星降雨，下周四、下周五(3/9~3/10)東半部有零星降雨。

葉致均指出，未來一周沒有冷空氣影響，天氣比較穩定，溫度部分沒有太大變化，西半部、東北部約13到15度，花東約16度到17度；北部高溫在下周一(3/6)之前約20到21度，下周二(3/7)後約23到25度，中南部22到26度。

▲周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

由於下周一(3/6)就是驚蟄，驚蟄過後，氣溫回升，春雷始鳴，雨水增多，不過根據預報趨勢，下周一可能等不到春雨或春雷，氣象局表示，過往春雷大多會在2月6日到3月9日間發生，以往最晚紀錄曾在4月17日，未來春雷仍待觀察。