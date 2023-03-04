輻射冷卻持續發威！4縣市低溫特報　「今晚至明晨下探10度↓」

華南雲系東移，今(3/4)上半天北部、東半部、山區降雨，隨乾涼空氣南下，中北部天氣穩定，東南部零星降雨，持續至下周一(3/6)，夜間到清晨輻射冷卻影響，日夜溫差達10度以上，驚蟄沒有春雷機會。下一波天氣變化落在下個周日(3/12)，將有鋒面和強冷空氣通過，不過降雨偏北，對缺水南部沒太大幫助。