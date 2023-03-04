輻射冷卻持續發威！4縣市低溫特報　「今晚至明晨下探10度↓」

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
輻射冷卻持續發威，氣象局針對4縣市發布低溫特報，今(4日)晚至明(5日)晨新北、新竹、苗栗及宜蘭低溫下探10度以下。
氣象局今下午針對4縣市發布低溫特報，氣象局表示，今(4日)晚至明(5日)晨輻射冷卻影響，新北、新竹、苗栗及宜蘭易有局部10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。
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明(5日)晨至上午低溫區域
【黃色燈號(寒冷)】
新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
輻射冷卻持續發威，氣象局針對4縣市發布低溫特報，今(4日)晚至明(5日)晨新北、新竹、苗栗及宜蘭低溫下探10度以下。
氣象局今下午針對4縣市發布低溫特報，氣象局表示，今(4日)晚至明(5日)晨輻射冷卻影響，新北、新竹、苗栗及宜蘭易有局部10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。
明(5日)晨至上午低溫區域
【黃色燈號(寒冷)】
新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
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