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美國「薪水最高」大學科系曝！年收超過300萬　與最低科系差2.7倍

▲▼大學畢業生,新鮮人。（圖／CFP）

▲大學自科學、技術、工程和數學相關科系畢業的人，在職涯中期的年收約在12萬美元。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一項最新調查顯示，大學自科學、技術、工程和數學相關科系畢業的人，在職涯中期的年收約在12萬美元（約台幣371萬元），而畢業後收入最差的科系是幼兒教育、學前教育等，平均年收不到5萬美元。

根據「紐約聯邦儲蓄銀行」最新調查顯示，畢業後收入最低的大學科系分別是幼兒教育、基礎教育、神學宗教與社會工作等相關領域。以平均收入最低的幼兒教育（early childhood education）來看，剛畢業的早期年收約在4萬美元（約台幣124萬元），而到了35歲至45歲的職涯中期，平均年收僅成長至4.3萬美元（約台幣133萬元）。

至於平均收入最高的則是化學工程、計算機工程、計算機科學、航天工程、機械工程等科系。以平均收入最高的化學工程（chemical engineering）來看，剛畢業的早期年收約在7.5萬美元（約台幣232萬元），而到了職涯中期，平均年收則成長至12萬美元，與收入最低的科系相差約2.7倍。

另一項調查則顯示，近年來美國大學的入學人數持續下降，從2000年至今減少約19％，但選擇繼續就讀大學的女性正持續增加。根據「皮尤研究中心」調查顯示，美國男女性在大學入學率和畢業率的差距越來越大；在沒有學士學位的男性中，有約三分之一的人單純認為不想進入大學或完成學業，其他則認為高等教育是難以負擔的經濟重擔。

不過，對於女性來說，學士學位是一個重要的工具，能夠盡可能縮短性別導致的收入差距；還有另一項美國人口普查局的數據顯示，全美已經有22個城市的年輕女性，其收入已相當於同齡男性甚至更高。

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