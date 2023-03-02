陸大學招台生簡章要求「擁護一國兩制」　她批：把教育當統戰工具

▲中校對台招生簡章，報考條件加入「擁護『一國兩制』和『國家統一』」等要求。（示意圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦日前表示，3月1日起，台灣學生可依學測成績申請中國412所學校，陸委會示警，近年中校對台招生簡章，將報考條件加入須「擁護『一國兩制』和『國家統一』」等要求，有政治思想審查的疑慮。對此，民進黨立委蘇巧慧2日批評，這種把教育當政治統戰工具的做法，不但讓教育變質，也對學生不公平。

根據中國官方「學信網」公布訊息，我國學測成績將可申請中國412所大學。對此，蘇巧慧表示，兩岸正常學術交流，沒有人會反對，但關鍵在於中國的對台招生簡章，竟將報考條件加入必須「擁護『一國兩制』和『國家統一』」，這種把教育當政治統戰工具的做法，不但讓教育變質，也對學生不公平。

蘇巧慧指出，自己2019年曾在立法院藉由記者會及總質詢，揭露各級學校存在著「超低價赴中交流團」，讓學生舉五星旗慶祝華誕70年等統戰情事，當時也要求教育部建立機制，各級學校赴中國的教育交流須上網登錄，藉由提前登錄，幫助師生評估可能風險，如禁止政治性活動、實習禁入黨政軍機構等。

蘇巧慧表示，這次中國祭出「學測成績可申請中國412校」拉攏我國青年，除提醒年輕學子，中國近期加強箝制學術自由、嚴格實行校園政治思想控制外，主管機關應有更積極作為，如有學生要赴中求學與生活，應知相關風險並審慎評估。