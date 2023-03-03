明道大學又欠薪！年過完了...1、2月薪資還沒入帳　教職員組自救會

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年9月被教育部私校退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，教職員指控今年1、2月薪資都未落袋，今天中午校方教職員工發起組成自救會，要為150多名教職員聲討權益等問題，校長郭秋興掛保證，已經找到企業主，將挹注資金，在3月中旬薪水一定發。

明道大學去年11月至今，新資發放一直不穩定，今年1月3日發11月及12月薪水，如今過完年，還是等不到1、2月薪水，教職員說，他們苦苦等候的薪水沒了，如今進入3月，問校方說已有籌募到「2億」，但上次也是這麼說，到底何時才會發放，會不會又落空了。

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自救會發起人說，校方目前有150多名教職員，校內學生有1200人，雖然今年新生入學情況並不理想，但也不應該不發教職員薪水，同仁們都必須靠這份薪水養家，但校方卻消極處理，因此才會想發起自救會，希望能喚起校方的關注。

面對基層的抗議，校長郭秋勳透露已經找到企業主，將挹注數億元資金，可以解決積欠的1.5億元及發放1、2月教職員工薪水，都可以在3月中旬一併解決，得知有教職員要組自救會，他說「學校應予以尊重」，以營造學校經營董事會、學校與教職員工生三贏，創造學校永續經營。