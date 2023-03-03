2023大學辦學績效校長互評　成大二連冠獲史上最高29票

▲《Cheers》舉辦的「大學校長辦學績效互評調查」，2023年調查結果，由國立成功大學蟬聯冠軍，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



《Cheers》舉辦的「大學校長辦學績效互評調查」，2023年調查結果，由國立成功大學蟬聯冠軍，憑藉突出的產學合作與永續發展，拿下該校史上最高29票，成大沈孟儒校長認為此獎項應是成大歷任校長之共同努力之成果。

成大沈孟儒校長指出，多年來高強校長，賴明詔校長，黃煌煇校長及蘇慧貞校長將成大的產學合作成果推至全國第一。特別是蘇慧貞校長任內推動通識教育踏溯台南南課程引發各校學習，並首創聯合國永續指標SDGs及社會責任納入校務發展計畫，成為其他各學校之標竿。沈孟儒校長感謝前任諸位校長讓師生能以成大為榮，並宣誓將持續成大一貫重視高等教育的公共性與社會責任的本質，未來一定會更努力徹底實踐。

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沈孟儒校長致詞表示，邁入91年的成大是一所偉大的大學，除了教學研究、培養人才及產學合作的基本任務，從成大校史可以體認看到成大還擔負了許多國家任務與社會實踐，最早隨著國家發展的脈動墊基工業產經基礎，到最近的國防自主的躍升等，而尤其近3年來的防疫工作，成大結合本身的研究量能與醫療體系，從城市到國家對整體防疫工作做出貢獻。

國立大學使用國家資源，沈孟儒校長強調，因此要更加重視高等教育的公共性與社會責任，成大未來一定會更努力徹底實踐，也以成大為榮。曾任成大醫院院長的沈校長指出，成大擁有發展完整的醫療體系尤其難能可貴，也讓成大扛起了更多社會責任，讓台南市成為嚴重疫情中相對安全的地方，不僅提供防疫上的科研功效，也達到撫慰人心的作用。

為鼓勵大學校長密切交流、借鏡彼此經驗，也讓外界看見各大學短期進步的績效，跳脫長期被分數排名綁架的刻板印象。《Cheers》自2015年起舉辦「大學校長辦學績效互評調查」，今年《Cheers》邀請143所大專院校（不含專科學校）校長進行互評，共計回收124份有效問卷，回收率為86.7％。

《Cheers》指出，觀察各校校長們的推薦理由，發現獲得青睞而上榜的學校有教學創新、國際化、產學鏈結這三大關鍵字。例如成大近年在院系規劃及招生策略上均積極創新改變，首創虛擬學院College X，培育頂尖跨域人才。在產學鏈結方面，成大學生實作能力強，也一直為企業界之最愛。近年也設立敏求智慧運算學院，接軌產業。成大在創新人才培育、產學合作效能及引領永續發展策略三方面，感謝獲得各校校長們的肯定。