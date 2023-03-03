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社會 社會焦點 保障人權

女員工上班2小時偷7千元落跑　老闆一查「她衰躺槍」真相傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

台中郭姓女子為了求職方便，2021年12月13日利用撿到的身分證前往檳榔攤應徵，隔天上班僅僅2個小時就偷走7000元落跑。老闆事後發現金錢短少，立刻報警，沒想到循線一查竟然揪出案外案，郭女不僅偷錢，還冒用他人身分求職，最終她被台中地院法官依竊盜罪、冒用身分而使用他人遺失之國民身分證罪，分別判處3個月有期徒刑、拘役40日，皆可易科罰金。

▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲郭女冒用張女的身分應徵工作，還偷走老闆存放在攤位上的現金。（示意圖／記者袁茵攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，郭女2021年12月13日晚上6時30分左右在某旅館撿到張姓女子的身分證影本，為了方便自己求職，她竟帶著張女的證件影本前往某檳榔攤應徵工作，並順利獲得聘用。

郭女隔天前往檳榔攤上班，大約做了2個小時之後，她發現老闆離開攤位外出購物，認為有機可乘，於是偷偷拿走抽屜內的7000元現金，再搭乘計程車離開。老闆買完東西回來，看見檳榔攤無人看顧，立刻警覺不對勁，核對財物後確認短少7000元，氣得馬上報警。

然而，大家循著郭女應徵時提供的身分證影本資料追查，發現兩者根本是不同人，遺失證件影本的張女完全是「無辜躺槍」。所幸最終警方還是順利將真正的竊賊郭女逮捕到案。

台中地院法官認為，郭女有多次竊盜、侵占前科，曾被高等法院判刑，卻還是不知悔改，為了一己之便冒名使用他人的證件，還竊取老闆財物，考量到她犯後已坦承犯行，態度尚佳，最終依冒用身分而使用他人遺失之國民身分證罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元；另依竊盜罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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