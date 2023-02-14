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社會 社會焦點 保障人權

老公分居3年「戶口突多1娃」　正宮一查氣炸告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓人夫與妻子結婚超過10年，並育有2名子女，2021年間卻被抓包與林姓女子發生婚外情，還認領了「愛的結晶」。洪妻一氣之下提告求償100萬元，雖然洪男堅稱當時夫妻倆已經分居，而且正在談離婚，但台中地院法官認定他的行為確實侵害到配偶的權益，最終判他與林女應連帶賠償100萬元，全案仍可上訴。

▲嬰兒。（圖／CFP）

▲洪男尚未與妻子離婚，就和林女生下1名孩子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

洪妻在判決書中主張，林女明知丈夫已婚，2人仍在2021年間發生性行為，並於2022年誕下1名孩子，孩子出生1個月後，丈夫就辦理了認領手續，讓得知此事的她大受打擊，因而決定提告求償100萬元。

對此，洪男辯稱，他和妻子早在2019年6月就開始分居，而且正在討論離婚事宜，夫妻關係早已生變、有名無實，況且根據台北地院110年度訴字第5492號判決意旨，配偶權既非憲法上權利，也不是法律上權利，妻子應當無法以侵害配偶權為由，向他提告求償非財產上的損害。

而林女經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，洪男是在婚姻關係存續期間與林女發生性行為，並誕下1名孩子，不論當時他是否與妻子分居、是否正在討論離婚條件，這個行為都足以影響民法所保障的家庭共同生活互信基礎，不法侵害妻子基於配偶及婚姻關係的身分法益，且情節重大，妻子依法求償並無不妥。

法官接著表示，洪男提出台北地院110年度訴字第5492號判決，但該判決僅為第一審法院極少數的個案見解，且尚未定讞，屬於尚未成熟的個案見解，無法推翻本院對於此侵權行為的法之確信，最終不採信他的說詞，判他與林女應連帶賠償正宮100萬元，全案仍可上訴。

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