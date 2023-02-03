託兒轉交離婚協議書給外遇夫　妻「苦守10年將解放」結局傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

台中人妻小蘋（化名）因為丈夫阿強（化名）離家與小三同居，夫妻倆分居超過10年，去年透過兒子轉交離婚協議書，並相約到戶政機關辦理離婚登記，沒想到她依約前往竟然被放鴿子，因而決定向台中地院訴請離婚，最終獲得裁准。

▲小蘋拜託兒子轉交離婚協議書給丈夫，對方卻沒有依約前往戶政機關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中主張，1989年4月間與阿強結婚，哪知道婚後17年，丈夫居然外遇了，還離家跑去和小三同居，她遍尋不著，只好將孩子託給親戚照顧，自己外出工作賺錢，夫妻倆至今已經分居超過10年，去年她透過兒子轉交離婚協議書給丈夫，並相約到戶政機關辦理離婚登記，結果卻被放鴿子，考量到雙方早已沒有夫妻之實，最終決定乾脆直接向法院訴請離婚。

阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

兩人的兒子證稱，父親在他小學六年級時就像人間蒸發一樣不見了，直到祖父母去世才出現，父親離開之後，媽媽將他委託給伯父、姑姑照顧，自己出去賺錢，「我爸爸可能在外面有別的女生，小時候我不懂，後來長大之後才知道他在外面真的有另組家庭同居，因為爸爸之前有帶他在外面的女友來看我們。」

兒子表示，母親在2022年間說要離婚，請他轉交離婚協議書給父親簽名，父親簽了，他也順便幫雙方約了辦理離婚登記的時間，結果約定的日期到了，父親卻沒有出現在戶政機關。

台中地院法官認為，阿強無故離家，至今已與小蘋分居超過10年，雙方的婚姻關係早已無法修復，若強求維持，反而會讓雙方在矛盾中虛度歲月，加上可歸責性為男方較重，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。