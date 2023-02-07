傳除毛片給「她」　2天後變大型社死現場！真相更傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

網友阿智（化名）透過網路遊戲認識陳姓網友，以為對方是女生，便傳送自己的下體除毛影片給對方看，沒想到2天之後影片竟然被傳到LINE群組，嚇得立刻報警處理，這才知道原來陳姓網友其實是男生。台中地院法官審理後，依散布猥褻影像罪判處陳男拘役25日，得易科罰金2萬5000元。

▲阿智誤以為陳男是女生，便把私密照片和影片傳給對方。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿智與陳男是透過知名網路遊戲認識的網友，因為誤以為對方是女生，於是在2022年7月27日將自己的下體照片、下體除毛影片，通過LINE傳送給陳男。

陳男明知這些照片、影片的內容客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人的羞恥感，進而侵害性之道德感情，仍選擇在同年7月29日將上述照片、影片傳送到另一個多人LINE群組。

阿智經過群組成員告知，才知道自己的私密照片和影片外流，急得立刻向報警。警方循線追查，很快就將陳男逮捕到案；而對於上述犯行，他皆坦承不諱。

台中地院法官認為，陳男法治觀念薄弱，考量到他已經坦承犯行，也與阿智達成和解並取得諒解，最終依散布猥褻影像罪判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元，全案仍可上訴。

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