保全撿屍女住戶脫內褲襲胸　1原因賠25萬仍要坐牢

記者黃翊婷／綜合報導

台中吳姓保全去年6月19日深夜見到女住戶小梅（化名）醉到意識不清，竟假意將人攙扶回住處，再襲胸、脫去內褲猥褻，結果害慘自己，事後他雖然表明願意賠償25萬元，但還是被台中地院法官依乘機猥褻罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

▲小梅遭吳姓保全撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，吳男在台中市某社區擔任保全，2022年6月19日深夜他看到小梅酒醉無力、意識不清地走進社區，於是假意上前幫忙，將人攙扶回住處，再利用對方酒醉不知抗拒之際，襲胸、脫下內褲撫摸下體。

小梅稍微恢復意識之後警覺不對勁，立刻將吳男推開，並撥打電話向男友求救，等到男友趕抵現場才喝止住吳男並報警。

吳男2018年間曾犯公共危險案件被判刑確定，同年6月20日執行完畢，辯護人主張他兩次所犯罪名與犯罪態樣不同，沒有加重其刑的必要。但檢方認為，他在前案執行完畢後又犯罪，顯然存在特別惡性，而且對刑罰反應力薄弱，有依累犯加重其刑之必要性。

台中地院法官認為，吳男為社區保全，本應維護社區住戶安全，卻為了一時色慾對小梅做出猥褻行為，導致對方身心受創，考量到雙方事後已達成調解，他承諾以分期付款方式賠償25萬元，最終依犯乘機猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

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