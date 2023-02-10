人夫外遇2次對象都是她　瞎扯「小孩保母」1巧合神打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台中宋姓人夫與妻子結婚10年後突然自行離開租屋處，並與許姓女子展開同居，還讓對方騎機車接送孩子上下課，因此被妻子一狀告上法院，求償50萬元。由於拍下照片的證人證稱，「這算宋男第二次被發現外遇，這次外遇的對象與第一次外遇對象是同一個人」，加上其他證據佐證，最終台中地院豐原簡易庭法官不採信男方的說詞，判他與小三應連帶賠償25萬元給正宮。

▲撞見宋男、許女同居的關鍵證人，恰巧就是男方第一次外遇時的協調人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

宋妻在判決書中主張，婚後育有2名子女，2021年5月間丈夫突然離開租屋處，她因為無力負擔房租，決定返回娘家居住，夫妻倆在同年6月開始分居，沒想到丈夫竟然跑去和許女同居長達7個月，還讓對方騎機車接送孩子上下課。

宋妻接著說，去年2月底丈夫與許女搬到公公家同居，她和丈夫則在同年3月經法院調解離婚，但他們過去那段7個月的同居時間顯然已經侵害到她的權利，因此決定提告求償50萬元。

對此，宋男強調，他從未與許女租屋同居，也沒有搬回父親家居住，騎機車去接小孩的女子是保母，不是許女。而許女經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

游姓證人則出庭證稱，證據照片是他拍攝的，當天剛好經過宋男與許女同居的租屋處，看到許女跟著孩子們一起走出來，「宋男第一次外遇（大約是在2018年間）就是我去協調的，當時宋妻的父親原本要提告，我協調時有看到他們之間的對話」，所以認得2人，之後這次算是男方第二次被發現外遇，只是外遇對象都是同一個人。

台中地院豐原簡易庭法官表示，孩子們向社工證實，父親與許女確實曾住在一起，晚上還睡在同一間房間；此外，在宋男與許女2018年間的對話紀錄中，女方稱呼他為老公，對話間除了透露擔心、思念之情，還曾傳送私密部位照片，可見2人並非一般的朋友關係。

法官接著表示，從上述證據可知，宋男與許女的同居行為已經超過一般同事、朋友社交行為的範疇，女方應該不是單純的保母身分，最終不採信宋男的說詞，判2人應連帶賠償宋妻25萬元，全案仍可上訴。