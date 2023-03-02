新北燈會26燈組11區公所認養　「兔來運轉」點亮五股心環原公園

▲新北燈會主燈「兔來運轉」移置五股夏綠地續展。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為期18天的2023新北燈會創下高達129萬6000人次造訪，為落實永續發展願景並推廣燈藝之美，閉幕後各特色燈組經各單位認養，認養率達百分百，將移展11個行政區，其中主燈「兔來運轉」在五股夏綠地-心環原公園重新登場，搭配周邊主題燈飾，延續新北燈會的歡樂與美好。

民政局長柯慶忠表示，今年新北燈會創造逾新臺幣2.6億元經濟效益，為永續發展活化利用，除日本燈組由參展單位領回外，其餘26組燈藝全數認養完畢，其中萌翻大小朋友的「兔來運轉」主燈移置五股心環原公園，周邊還設有七彩霓虹步道，日夜各有風情，歡迎闔家前來賞燈同樂。

▲「貓咪村樂園」及「歡樂號自行車」陳展於瑞芳猴硐願景館。

此外，熱門的「鳥居」燈組移置宛如日本「河津川」的三芝賞櫻秘境三生步道，三芝公所也將於3月中旬櫻花季搭配現場舞台表演、DIY手作及拔蘿蔔體驗、小農市集等系列活動；浪漫打卡燈組「星星隧道光廊」則移置蘆洲區捷運公園，「開運好神兔」、「兔想事成」、「歡樂上上籤」等燈組移置雙溪火車站及牧丹火車站，雙溪區公所 6月將結合荷花季活動一併展出。

另外，以走讀新北為主題的「知識湧泉兔」移置北臺首學泰山明志書院、「貓咪村樂園」及「歡樂號自行車」陳展於瑞芳猴硐願景館、「兔兔泡湯趣」設於萬里大鵬足湯公園，新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園、新店碧潭風景區、汐止區公所廣場、深坑區兒童遊戲場等處也有燈組展出，讓錯過今年新北燈會的民眾，可以就近欣賞燈藝之美。

民政局補充，「點亮五股心環原」展出時間自即日起至2023年4月23日止，亮燈時間為每日下午6時至9時30分，想再次欣賞新北主燈LUCKY兔的市民朋友，歡迎前來五股心環原公園，與萌兔玩翻天。

▲新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園也有新北燈會燈組。