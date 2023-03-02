新北黑衣男開賓士包圍！17歲男疑被砍傷　員工目睹同事被綁上車

▲新北2日下午出現大量黑衣男開賓士包圍打人。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市新店區寶橋路2日下午4時56分有大量黑衣男子駕駛賓士車包圍店家叫囂，警方獲報後立刻到場壓制，發現兩名男子受傷。其中一名黃姓員工透露，有一名17歲劉姓男同事被黑衣人帶走。警方表示，目前持續擴大調閱監視器搜集相關事證積極偵辦中。

警方表示，2日下午4時56分獲報，新店區寶橋路235巷某公司發生打架案件，新店分局偵查隊隊長率江陵所副所長到場處置，經瞭解該公司員工老婆與人發生爭吵糾紛。

該公司的裝潢被砸毀，一名17歲孫姓少年右腳大腿疑似有刀傷、一名19歲黃姓男子遭毆打擦挫傷。此外，黃姓男子向警方透露，一名17歲劉姓男員工被黑衣人帶上車後離開。

▲▼警方持續擴大調閱監視器搜集相關事證積極偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



新店分局立即成立專案小組調閱監視器影像，並鎖定4部自小客車號，並於晚間6時40分在新店區中興路攔查其中一輛自小客，緝獲林男等4位涉嫌人帶案偵辦。

警方表示，後續於晚間8時許在台北市及新北市查獲另兩輛作案車輛並帶回涉案人等共3名，目前持續擴大調閱監視器搜集相關事證積極偵辦中。