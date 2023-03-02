林口警打詐隊強棒出擊　分局長聯手藝人「黑面」反詐宣導

▲林口警分局打詐隊強棒出擊。藝人黑面（中）、林口警分局長詹志文（右）、林口警偵查隊長陳為濂（左）。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局今（2日）上午由分局長詹志文及偵查隊長陳為濂與知名藝人「黑面」合作，共同拍攝反詐騙宣導短片，提醒民眾警惕詐騙手法，呼籲大家不要輕信陌生人的話，以免上當受騙；希望藉由「黑面」的高人氣，讓更多人能看見反詐宣導。

林口警分局表示，「黑面」在宣導短片中，用淺顯易懂的話，呼籲民眾一定要留意那些陌生電話，提防假交友、假投資、假公務人員、解除分期付款等訊息，並謹記「一聽二掛三查證」原則，聽清楚內容，掛斷電話後，立即撥打165反詐騙專線或是110報案電話求證，才能保住自己辛辛苦苦積攢而來的財富。

▲林口警分局與知名藝人「黑面」合作，共同拍攝反詐騙宣導短片。

黑面也表示，他自己作為一名藝人，能夠為社會做出一點貢獻，非常榮幸，也再三呼籲民眾一定要提高警覺，不要輕易相信陌生人的話，避免遭詐。

林口警分局長詹志文表示，識詐反詐是當前警政工作重點，因此希望透過與高人氣的藝人合拍宣導短片，經由地方電視台及各網路社群推播，讓更多人了解詐騙的手法，進而避免成為詐騙犯罪的受害者。

同時，警方也強調，民眾一旦發現可疑情況，可立即向警方報案，警方會迅速提供協助，保障民眾的權益。