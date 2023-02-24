蘇巧慧指藍爭功諉過1200月票　她「三聲無奈」嘆淪總統大選攻防

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

行政院院會昨拍板疫後特別預算納入交通補助，北北基桃推1200元月票，提供購票者30天內，無限次搭乘公車、捷運、台鐵、國道客運等大眾運輸工具。立委蘇巧慧今（24）日提到1200月票是九合一選舉時北北基桃四位民進黨市長候選人共同提出的，國民黨卻說是他們提，又當炮手又要中央請客，簡直爭功諉過；國民黨新北市議員江怡臻則說，現在應討論永續財源和公共運輸服務水準，而不是誰收割的問題，執政黨如此批評地方首長，只能說三聲無奈。

蘇巧慧今出席新北市議會民進黨團幹部交接，她指出，1200月票新北市民都叫好，而該政見是九合一選舉時北北基桃四位民進黨市長候選人共同提出，即便北北基桃選舉成績不如預期，但中央依然推出該政策。

接著，蘇巧慧大酸，說國民黨卻在這個時間點跳出來喊「政見是國民黨提出的」，想要博得大家的掌聲，但另外一邊又跳出來當炮手，說這個是中央請客地方買單，地方的錢從哪裡來，這樣爭功諉過，坦白講跟前一個案例顯然大相逕庭。

江怡臻則回應，新北市過去曾針對機捷路線，希望跟桃園推1280元月票，但碰到民進黨就重重困難；而在2022年選舉過程當中，7月國民黨即召開公聽會，當時桃園市長候選人張善政和基隆市長候選人謝國樑共同出席，爭取台鐵納入定期月票範圍，遲至11月，民進黨縣市首長候選人才跟進，而今年2月第一次行政院會時，北北桃市長也再次提出。

江怡臻表示，無論台鐵或國道客運，都由交通部主管，地方首長再有心想擴大公共運輸，都必須得到中央支持。江怡臻說，通勤月票政策現在獲得中央的支持，並且有更優惠的措施，中央可以跟地方一起擴大服務，讓更多的大眾運輸能夠讓國家生活品質會更好，這是民眾之福，無奈這樣安居樂業的政策，民進黨卻再度政治癌上身，一下割稻尾、一下又說國民黨阻擋，真的是三聲無奈。

江怡臻指出，中央跟進雙北1280元通勤月票方案，非常肯定中央支持國民黨為民眾減低負擔，提高公共運輸使用率的優質政策，然而民眾卻沒有看到中央的政策評估、需求分析及預算排擠分析，更沒有進一步說明如何建立永續財源，交通界已經表達憂心。

江怡臻表示，1200元通勤月票是社會福利，還是振興公共運輸，如何永續做下去，避免民眾兩頭空，這才是現階段該認真討論的方向，而非以民眾利益作為政治攻防，提前打起總統立委選戰。

新北市議員戴湘儀也指出，侯友宜更早在2020年就已經提出呼籲，建議雙北1280月票方案應納入機捷，如果當時就同意並支持，對民眾的福祉來說只有益處，只可惜民進黨對於侯市長的建議選擇無視，只有說不的反對聲。

戴湘儀認為，1200月票對於北台灣共同生活圈，能減輕市民的通勤運輸的壓力與負擔，希望別再把焦點放在誰先提、誰最有功勞，而是如何讓月票的政策可以永續，民眾在意的不是搶功、不是政治盤算、更不是政治鬥爭，而是以民為本的做事態度，以及為市民謀福利的立場。

