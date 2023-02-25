民調懸殊！對美好感46.2%、對中16.3％　僅藍支持者「親中反美」

▲民調顯示台灣民眾目前以親美反中為基調。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會25日舉辦「俄烏戰爭週年：美中台局勢最新民調」座談會，最新民調顯示，台灣民眾有46.2%對美國持正面觀感、僅15.8%負面，對中國觀感上，僅16.3％民眾持正面態度，多達45.8%民眾對中反感，若以政黨交叉分析，僅國民黨支持者呈現「親中反美」態度，民進黨、民眾黨、時代力量、台灣基進則以「親美反中」基調為主。

根據民調數據顯示，台灣民眾對美國好感度部分，46.2%民眾持正面觀感、15.8％較負面，好感度以滿分10分計算，平均分數高達5.78分、好感較多。

▼「俄烏戰爭週年」美中台局勢最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同）



若從政黨交叉分析，各政黨中僅國民黨對美好感度在5分以下、更有33％藍營支持者持負面觀感、僅22.8％認同較為親美，相當兩極。而民進黨支持者中73.8％對美好感、僅3.6％反感。民眾黨支持者部分，則有39.8%對美好感、21.2％反感。

至於我國民眾對中觀感部分，平均分數僅3.76分，僅16.3％民眾持正面態度，多達45.8%民眾對中反感，負面觀感相當明顯。

在各政黨交叉分析中，僅國民黨持正面態度、好感度高達5.65分，其中37.4%支持者呈正面態度，僅14.5%藍營支持者對中觀感負面。民進黨支持者部分，僅4.4%對中好感、高達77.9％反感。民眾黨部分，則有18.4％好感、36.9％反感。

對於該份民調，政治學者范世平表示，台灣自蔣介石時期就和美國互助，一直以來是一面倒親美，近年卻突然出現疑美論的聲音，很多因素是去年俄烏戰爭，部分民眾認為美國未馳援烏克蘭，因此產生一些疑慮、甚至出現毀台論、「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，這對美方是一個很大的信心危機，會讓中共有可趁之機。

范世平指出，台灣主流民意還是以親美為大宗，對於要親美還是親中態度相當分裂，美國若要避免疑美論，就應採取更多積極作為，美國最近就有很多積極動作，他認為未來美國會有象徵性駐軍，包括f16戰機的合作，以維修之名行駐軍之實、用擦邊球的方式達到短期駐軍，讓台灣民眾感覺到美國人跟我們是站在一起的。

該份民調訪問時間自2023年2月22日至23日。有效樣本1035份，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.05%。訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾。調查方法採用市話與手機並行訪問。市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。