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立委籲建立口罩回收機制　環保署：先研究可行性「再評估補貼」

香港海灘上到處是亂丟的廢棄口罩（圖／路透）

▲口罩無法回收成為垃圾，立委呼籲環保署推動業者研發出可百分百回收口罩，建立回收機制。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球口罩使用量暴增，但因為口罩無法回收而增加垃圾量，包括立委溫玉霞、蘇巧慧等人，在今（1日）的立法院質詢時指出，國內業者研發出可以百分百回收的口罩，要求環保署針對建立回收機制認真研究，並在本月回覆，環保署長張子敬指出，對於綠色設計，且從源頭就容易回收，會去認真研究，若口罩回收技術可行且具有利用價值，將透過行政上的補貼等方式來推動。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，並備質詢，包括立委溫玉霞、蘇巧慧兩人，在質詢時都針對目前業者研發出可以百分百回收口罩，希望環保署能推動回收。

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溫玉霞指出，現有口罩不能回收，變成地球污染，但有業者研發可以百分百回收的口罩，包含鼻翼部分也是塑膠，可以做成塑膠粒、棧板或其他產品，包含下游廠商也已經同意，若台灣能做到，相信歐盟等會說「Taiwan Can Help」，台灣的技術是可以被國際看見。

蘇巧慧也表示，口罩有三種材料，但要拆解回收太難，新北的業者研發出全塑料口罩，可以回收當成塑料來回收，該業者願意開放專利，讓全台口罩業者使用，該技術不會增加成本，也不會造成消費者負擔，所以她支持國家可以建立回收機制，希望環保署對口罩回收認真研究，若回收機制可以打通，這還牽涉到綠色採購部分，希望行政部門帶動社會風氣，「也請署長當一回事」在三月份提出可能方案。

▲▼環保署長張子敬到立院列席報告並備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署長張子敬表示，對於百分百可可回收的口罩，將研究是否能建立回收機制。（圖／記者許敏溶攝）

張子敬則回應，環保署立場，一向是贊同能多做回收就支持，上述口罩因為是綠色設計，從源頭開始容易回收，但綠色設計只有一家不行，若多家都採用這種模式，口罩回收技術才會變成可行，還有具有再利用價值，所以會請環保署先研議，若口罩回收技術可行且具有利用價值，將透過行政上來大力推動，包括研議徵收費用或補貼等方式來協助。

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