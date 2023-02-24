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哪些科系「難讀又低薪？」　網炸鍋點名：薪資跟屎一樣

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲許多人選科系，是以未來就業出路來考量。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

昨（23日）學測成績出爐，學生們正苦惱著要填選哪些科系。不過有網友發文求問，有哪些科系讀得要死，就業後卻領著低薪呢？文章引發討論，網友紛紛點名「生科=生化+有機+分生+生理+微積分+統計=起薪3萬」、「機械航太造船，難念，大部分的出來工作薪資跟屎一樣」。

一名網友在PTT發文表示，大學很多科系雖然難就業，但就學期間可以爽混、享受青春時光，「大部分都是先苦後甘，或是先甘後苦，沒有兩邊都甘的。」

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對此，原PO也好奇拋問，大學哪些科系「讀得要死，結果（就業）還領低薪，有沒有這種科系啊？」

文章曝光後，一票網友熱議，「考古吧」、「純數學物理之類的」、「設計系！熬夜、材料費又貴，真的出去有28K就偷笑」、「社會系，唸到死，別人哪理你馬克思主義」、「絕對是生科」、「航太系啊，也沒保障機師又難又複雜」、「生科=生化+有機+分生+生理+微積分+統計=起薪3萬」、「文史哲三兄弟」、「機械航太造船，難念，大部分的出來工作薪資跟屎一樣」、「建築吧，建築師不好考」。

留言串中，不少人也點名數學系，「能在數學系生存下來的都不簡單，準時畢業的更是了不起」、「 數學苦主在此，準時畢業大概10個，一堂課當58人，修課人數有64人」、「數學啦！以前室友辛苦畢業，最後台鐵就業」。不過也有網友反駁，「數學系找工作超容易吧！金融業搶著要」、「認識蠻多數學系反而走教師或金融」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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